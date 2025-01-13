В армию с 18 лет: почему снижение призывного возраста не поможет Украине

Партнеры стали чаще говорить о снижении мобилизационного возраста до 18 лет, однако Украина выступает против такого предложения по ряду причин. Фокус выяснил, почему США заинтересованы в этой инициативе, и может ли это улучшить ситуацию на фронте.

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Будущий советник президента США по нацбезопасности Майк Волц считает, что в Украине нужно снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Таким образом якобы можно получить "сотни тысяч новых солдат".

"Когда мы много слышим о проблемах с моральным духом... смотрите, если украинцы просят весь мир пожертвовать всем ради демократии, они тоже должны все сделать ради демократии. Они, безусловно, мужественно воевали и заняли очень благородную и жесткую позицию, но мы должны видеть, что эти проблемы с нехваткой личного состава решаются", — сказал Майк Волц.

Снижение мобилизационного возраста — элемент политического давления на Украину

Военный аналитик Дмитрий Снегирев убежден, что не нужно снижать мобилизационный возраст, поскольку подобные заявления партнеров — это элемент политического давления на Украину. Он отметил, что после заявления президента Зеленского в прошлом году о том, что Украина сохранила субъектность в вопросе снижения мобилизационного возраста, ведь речь идет о генофонде государства, появилось сообщение Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США.

"Кирби сделал заявление по поводу того, что единственным решением решить вопрос противодействия российскому наступлению — это снижение мобилизационного возраста. Более того, он заявил о том, что Запад готов взять на себя обязательства по подготовке личного состава и укомплектации бригад", — рассказал Фокусу Дмитрий Снегирев.

Он сообщил, что заявления о снижении мобилизационного возраста являются элементом политического давления, ведь если Украина соглашается на предложение США, то отменяются предыдущие заявления Зеленского о субъектности в этом вопросе. Также это вызывает социальное напряжение в украинском обществе. Более того, это может негативно повлиять на возможные рейтинги, поскольку никто не исключает факта проведения парламентских и президентских выборов. Зато, если Киев не соглашается, то Вашингтон пожимает плечами и говорит: "извините, мы вам предложили рецепт, как остановить россиян. Вы им не воспользовались, теперь мы пересмотрим возможность военно-технической помощи".

"Это элемент давления на Украину с целью посадить нас за стол победы. То есть создают предпосылки, когда ни одно из решений не будет отвечать украинским интересам", — отметил аналитик.

Почему нет смысла менять призывной возраст?

Украинский военнослужащий Даниил Яковлев считает, что Украине не нужно снижение мобилизационного возраста. Он отметил, что людей, как ресурса, в армии хватает.

"У нас основная проблема в том, что этим ресурсом надо правильно пользоваться. У нас есть не решенные проблемы, если их решать полностью или хотя бы наполовину, то это даст хороший результат в плане пополнения этого ресурса", — сказал Фокусу Даниил Яковлев.

По его словам, в армии стоит оптимизировать рекрутинг. Военнослужащий убежден, что если он будет по понятным правилам игры, то люди сами захотят идти в армию. Он напомнил, что есть бригада, большой процент личного состава которых, это люди, которые сами пришли.

"Бригады как-то могут этих людей набирать? Надо это масштабировать на всю армию, на опыте тех подразделений, которые сейчас есть. Также можно дать тем подразделениям, которые могут самостоятельно этих людей набирать, большие возможности в плане расширения штатного должностного оклада, и таким образом увеличить их численность", — подчеркнул Даниил Яковлев.

Снижения мобилизационного возраста от Киева требуют партнеры, отметил боец. По его мнению, сами же партнеры до конца не выполняют своих прямых обязательств по защите Украины.

"Если бы западные партнеры предоставляли бы нам всю необходимую помощь вовремя в том количестве, которое необходимо, и сняли бы все ограничения на использование своего оружия, то нам бы не нужно было уменьшать мобильный возраст, потому что ситуация на фронте была бы совсем другой. Мы воюем со связанными руками за спиной, поэтому даже снижение мобильного возраста не повлияет сильно на это", — сообщил военнослужащий.

Кроме этого, он считает, что в случае снижения мобилизационного возраста будет сильный отток молодежи из Украины, тогда как сейчас воюют за молодежь, будущее.

"Все понимают, что это чисто политическое решение, которое в дальнейшем приведет к тому, что большая часть молодежи выйдет из страны", — подытожил Яковлев.

Снегирев отметил, что даже в случае снижения мобилизационного возраста до 18 лет, количество потенциальных призывников будет мало, ведь молодежи в Украине не так много.

"Мы можем долго рассказывать, что молодежь более пригодна к боевым действиям, физически крепче, и обучению легче поддается, выполняет приказы. Но у нас стоит вопрос сохранения нации, мы сейчас на последнем месте по рождаемости и на первых по смертности", — сказал он.

Кроме этого, мобилизационный резерв Украины, даже с учетом 18-летних, доходит максимум до 3,5 — 4 миллионов, тогда как в России — это 12-15. Даже если в Украине снизят призывной возраст до 17 лет, на каждого украинского бойца будет минимум четыре российских. Сейчас же война технологий, правила на поле боя диктует тот, кто имеет более технологичные виды вооружения.

"У нас есть средства поражения западного производства, то есть вооружение, которое по своим тактико-техническим характеристикам превышает российское. Это нам дает возможность держать ситуацию под контролем три года войны. Западу надо заниматься вопросами передачи нам вооружения и технологий, чтобы мы победили, а не тотальной мобилизации", — добавил Дмитрий Снегирев.

Напомним, в начале декабря в СМИ рассказали, что в Вашингтоне считают, что Украина проиграет, если не сможет мобилизовать большее количество человек.

13 января нардеп, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что в Украине не будет демобилизации до окончания войны и отмены военного положения. Он отметил, что можно говорить лишь о возможности увольнения из армии определенной категории лиц.