Подготовка встречи Трампа и Путина началась: Украина может получить сотни тысяч солдат, — Уолц

По словам будущего советника по нацбезопасности президента США, Украина может получить "сотни тысяч новых солдат", снизив мобилизационный возраст до 18. Это нужно, чтобы стабилизировать ситуацию на поле боя.

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Конгрессмен из Флориды Майк Уолц, которого Дональд Трамп видит в качестве своего советника по нацбезопасности, сделал заявление, согласно которому, подготовка встречи между Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным уже началась. Об этом сообщает ABC News.

На вопрос журналиста Джонатана Карла о том, как скоро может произойти эта встреча, Уолц ответил, что подготовка уже идет. Он также упомянул о том, что война в Украине превращается в "мясорубку в стиле Первой мировой" в том, что касается людей и ресурсов. И что боевые действия могут вылиться в Третью мировую войну.

"Даже президент Зеленский заходит в комнату в Париже и говорит: готов работать с вами, чтобы завершить эту войну. Давайте завершим ее справедливым образом и ответственно, чтобы защитить будущее Украины", — заявил он.

Представитель Трамп также отметил необходимость диалога с Кремлем.

Переговоры Трампа и Путин: в каком формате

"С точки зрения президента Трампа невозможно войти в сделку без определенных отношений и диалога с другой стороной. Мы непременно установим их в ближайшие месяцы", — сказал он.

На вопрос о том, будет ли на первой встрече с Путиным присутствовать Зеленский или только Трамп с Путиным, Уолц ответил, что точный формат встречи пока не согласован, но он ожидает "по меньшей мере звонка в ближайшие дни и недели".

Снижение мобилизационного возраста до 18

Уолц также добавил, что "еще один важный шаг, который нам нужно видеть, это стабилизация положения на поле боя".

Один из аспектов, который будут обсуждать с Украиной — это проблемы с личным составом, Уолц также призвал снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

"Сейчас призывной возраст (draft age) — 26 лет, а не 18 (Закон Украины от 18 мая 2024 года предусматривает снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет — ред.)", — сказал Уолц, добавив, что таким образом можно получить "сотни тысяч новых солдат".

"Когда мы много слышим о проблемах с моральным духом… смотрите, если украинцы просят весь мир пожертвовать всем ради демократии, они тоже должны все сделать ради демократии. Они определенно мужественно сражались и заняли очень благородную и жесткую позицию, но мы должны видеть, что эти проблемы с недостатком личного состава решаются", — добавил он.

По словам Уолца, "дело не в оборудовании или боеприпасах, или выписывании большего количества чеков, дело в том, чтобы увидеть стабилизацию на поле боя, чтобы можно было участвовать в какой-то сделке".

Объявят ли режим прекращения огня?

"Мы хотели бы увидеть прекращение огня в любую минуту, в любой день. Думаю, это был бы невероятный первый шаг для обеих сторон, что позволило бы нам участвовать в переговорах в определенном формате. Все знают, что война должна завершиться как-то дипломатически. Но, я думаю, что нереалистично заявлять, мол, "мы выгоним каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли, даже из Крыма". Президент Трамп признал эти реалии, и весь остальной мир признает их", — добавил он.

Напомним, что 12 января авиация Сил обороны Украины ударила по командному пункту РФ на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Швейцария организует встречу Трампа с Путиным для завершения войны в Украине.