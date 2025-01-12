Швейцария организует встречу Трампа с Путиным для завершения войны: как обойдут ордер на арест

И президент Швейцарии, и МИД этой страны в январе дважды заявили о попытке достичь мира благодаря переговорам Дональда Трампа и Владимира Путина.

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Правительство Швейцарии регулярно информирует политиков США, РФ и Украины о готовности стать площадкой о завершении войны. В частности, последняя идея — устроить встречу 47 президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. О том, как Швейцария обойдет ордер Международного суда на арест Путина, написало издание Tages Anzeiger.

Издание ссылается на заявление представителя МИД Швейцарии Николя Бидо. Чиновник заявил, что Швейцария готова устроить личную встречу президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. По его словам, после Глобального саммита мира эта страна регулярно информировала политиков о такой готовности.

"После саммита в Бюргенштоке Украину, Россию и Соединенные Штаты регулярно информировали о нашей готовности поддержать дипломатические усилия по поиску мира", — пояснил Бидо журналистам.

Также спикер МИД ответил на вопрос, как решат проблему с ордером на арест Путина, выписанный Международным уголовным судом. Чиновник пояснил, что для достижения мира сделают исключения.

"Федеральный совет имеет право делать исключения в случае мирных переговоров", — привели на портале слова Бидо.

О ходе переговоров о проведении встречи на портале не рассказали. Зато напомнили, что в ближайшее время, во время Всемирного экономического форума в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский пообщается с президентом Карин Келлер-Саттер. Форум состоится 20-25 января 2025 года.

Карин Келлер Саттер имела телефонный разговор с главой украинского государства 7 января, написала чиновница в сети X (Twitter). Во время разговора она еще раз напомнила о готовности устроить переговоры для завершения войны.

На странице МИД Украины, также на порталах государственной администрации США и на страницах новоизбранного президента Трампа пока нет заявлений о возможной встрече в Швейцарии. Ситуацию также не комментируют в Кремле.

Завершение войны — позиция Трампа

Отметим, после избрания Трампа на новый президентский срок, он номинировал генерала Кита Келлога на должность спецпредставителя по вопросам Украины. Келлог обнародовал вариант завершения войны с точки зрения нового правительства США. В частности, вероятно, Украину заставят согласиться на оккупацию территорий и на отказ от вступления в НАТО на ближайшие 20 лет. Чтобы убедить РФ согласиться за остановку войны, обещают предоставить ВСУ максимальное количество оружия и усилить санкции, говорится в одном из декабрьских заявлений Кэллога.

Напоминаем, 10 января президент Зеленский в интервью RaiNews24 рассказал об украинском видении завершения войны и о гарантиях безопасности.