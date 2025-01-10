Украина хочет получить гарантии безопасности и завершить войну в 2025, — Зеленский (видео)

Глава государства Зеленский сказал, что Украина как никто другой стремится к миру, однако без реальных гарантий безопасности Россия снова попытается вернуться с войной.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас главным для страны является получение гарантий безопасности и завершение войны в 2025 году. Об этом глава государства заявил в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24

По словам Зеленского, Украина стремится к миру, но без реальных гарантий безопасности "Россия снова попытается вернуться с войной".

"Если просто сегодня сесть за стол переговоров и отдать территории Путину, он только будет потирать руки и скажет: "Окей, готовимся, нам нужен год-два". Он подумает: "Нам нужно несколько лет, и мы вернемся с новой волной". Он точно придет в Европу", — говорит глава государства.

Интервью Зеленского телеканалу RaiNews24 (смотреть с 12:27)

Зеленский добавляет, что только США вместе со странами Европы способны принудить РФ к переговорам, чтобы Украина получила соответствующие гарантии безопасности.

"Мы хотим мира больше всех. Именно поэтому нам нужно, чтобы Америка давила на Россию и дала Украине с Европой такие гарантии безопасности, чтобы Путин или кто-то после него никогда не пришел с войной в Украину", — заявил Зеленский.

Глава государства говорит, что для Украины важно получить соответствующие гарантии безопасности и завершить войну уже в этом году, и "мы будем делать для этого все".

Ранее сообщалось о том, как Зеленский прокомментировал идею введения миротворцев в Украину. По его мнению, предложение иностранных партнеров по размещению на территории Украины партнерских контингентов — одно из лучших

Также стало известно, что избранный глава США Дональд Трамп отодвигает сроки завершения войны, продолжит поддержку Украины. По словам журналистов, которые ссылаются на данные европейских чиновников, заявления команды Дональда Трампа — знак того, что администрация Белого дома не откажется от поддержки Украины.