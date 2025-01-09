"Переосмысление подхода": Трамп отодвигает сроки завершения войны, продолжит поддержку Украины, — FT

По словам журналистов, ссылающихся на данные европейских чиновников, заявления команды Дональда Трампа — знак того, что администрация Белого дома не откажется от поддержки Украины.

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Избранный президент США Дональд Трамп на несколько месяцев отложил выполнение своего предвыборного обещания по завершению войны в Украине в течение "24 часов". Об этом пишет Financial Times со ссылкой на слова представителей Евросоюза.

Европейские партнеры США восприняли это как знак того, что администрация Белого дома не откажется от поддержки Украины.

Два официальных чиновника ЕС сообщили журналистам, что в обсуждениях в последние несколько недель с командой Трампа не пришли к решению о том, как завершить войну в Украине. По их словам, США, судя по всему, продолжат поддерживать Киев и после инаугурации Дональда Трампа 20 января.

"Вся команда Трампа одержима силой, тем, чтобы выглядеть сильной, таким образом, они переосмысливают подход к Украине", — сказал один из представителей ЕС.

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Новая администрация также стремится избежать возможных сравнений с тем, как американские войска при президентстве Джо Байден выходили из Афганистана. Команда Трампа не хотела бы видеть повторение подобного в Украине.

Напомним, что, по оценкам Bloomberg, поражение Украины обойдется США на $808 млрд дороже, чем помощь ВСУ.

Также сообщалось, что спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог очертил сроки, в течение которых будут искать решение по завершению войны в Украине.