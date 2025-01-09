Поражение Украины обойдется США на $808 млрд дороже, чем помощь ВСУ, — Bloomberg

По данным американских аналитиков, успешное для ВС РФ вторжение в Украину изменит облик Европы и подтолкнет Россию к угрозе странам НАТО.

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Гипотетическая победа России в войне потребует гораздо большего увеличения расходов Пентагона — более чем на 800 миллиардов долларов до 2029 года в сравнении с продолжением военной помощи Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные отчета American Enterprise Institute.

Эти данные указывают на то, что успешное для ВС РФ вторжение в Украину изменит облик Европы и подтолкнет Россию к угрозе странам НАТО.

Согласно отчету, увеличение расходов на 808 миллиардов долларов для США потребуется для сдерживания и, при необходимости, отражения неядерного нападения России уже за пределами Украины. Такие расходы изменят текущий пятилетний план Минобороны США до 2029 года с 4,4 триллиона долларов до 5,2, примерно на 165 миллиардов долларов в год больше, чем планировалось. Этот план в значительной степени сосредоточен на регионе Азии.

В докладе AEI основное внимание уделяется предполагаемому бюджету Пентагона, "необходимому в мире, где Россия побеждает Украину, и потенциальному каскадному воздействию на безопасность Америки, поскольку другие противники извлекают уроки из победы России и сокращения поддержки Украины миром".

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"Мы приходим к выводу, что поддержка Украины отвечает наилучшим интересам Америки с точки зрения финансов", — говорится в отчете.

Напомним, что Кит Келлог заявил, что решение по завершению войны в Украине будут искать в "ближайшие сроки", в частности в следующие 100 дней.

Также сообщалось, что Польша отказывается от колесных САУ после анализа боевых действий в Украине.