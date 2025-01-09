Польша отказывается от колесных САУ с учетом анализа войны в Украине: в чем причина

Сообщается, что в Министерстве национальной обороны Польши сосредоточились на гусеничных системах, таких как 155-мм гаубицах Krab польского производства и их южнокорейских аналогах K9 Thunder.

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Министерство национальной обороны Польши приняло решение отказаться от закупки колесных самоходных артиллерийских установок (САУ) Kryl калибра 155 мм, сосредоточившись на усилении артиллерии за счет гусеничных САУ. Об этом 9 января сообщило издание ZBIAM со ссылкой на официальный документ канцелярии Сейма Польши.

Отмечается, что отказ от колесных САУ обусловлен анализом боевых действий в Украине. При этом в Министерстве национальной обороны Польши заявили, что на данном этапе приоритетом является создание "ударной способности" на основе гусеничных 155-мм гаубиц Krab польского производства, а также их южнокорейских аналогов K9 Thunder.

Таким образом программа технического переоснащения польских вооруженных сил на период 2021–2035 годов не предусматривает закупки колесных САУ Kryl, на программу создания которых были потрачены миллионы злотых. В то же время рассматривается возможность их приобретения после 2035 года.

Особенности программы Kryl

Программа разработки колесных САУ Kryl, стартовавшая в рамках инициативы Dywizjonowy moduł ogniowy 155 mm armatohaubic samobieżnych (Дивизионный огневой модуль 155-мм самоходных гаубиц), была завершена в 2022 году. Концепция предполагала использование колесных систем в ряде артиллерийских подразделений для повышения мобильности и снижения затрат на обслуживание.

Однако полномасштабная война в Украине изменила подход Польши к оснащению артиллерийских подразделений. В условиях современного конфликта, где мобильность часто сочетается с высокими требованиями к защите экипажа, гусеничные системы, такие как Krab и K9 Thunder, вероятно, показали более высокую эффективность. Хотя в документе не уточняется, почему военные пришли к такому выводу.

Между тем, как сообщило другое польское издание Forsal, парламентарии пожелали узнать у замминистра обороны Павла Бейда, какова судьба программы Kryl, тем более, что, по мнению специалистов, этот тип техники отлично показал себя во время войны в Украине.

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