Боевая работа "Богданы": бойцы рассказали, какие преимущества у украинской САУ (фото)

За год боевых действий в ходе выполнения различных задач САУ "Богдана" выполнила более 3000 выстрелов. Украинские артиллеристы отметили бронирование установки, благодаря чему она выдержала даже атаку кассетными боеприпасами противника.

Related video

155-мм самоходная артиллерийская установка (САУ) "Богдана" стала первым отечественным оружием, соответствующим стандартам НАТО. Ее активно используют артиллеристы 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ на Донецком направлении, где она уже успела зарекомендовать себя как высокоточное и мощное средство поражения. О боевой работе расчета украинской самоходки рассказали 26 декабря бойцы Сил обороны в интервью Армія Inform.

По словам главного сержанта первой батареи дивизиона Дмитрия, экипажи прошли тщательную подготовку перед выходом на фронт, а сама САУ показала свою эффективность еще на этапе полигонных испытаний.

Боевая работа САУ "Богдана" Фото: Армія Inform Боевая работа САУ "Богдана" Фото: Армія Inform Боевая работа САУ "Богдана" Фото: Армія Inform Боевая работа САУ "Богдана" Фото: Армія Inform Боевая работа САУ "Богдана" Фото: Армія Inform Боевая работа САУ "Богдана" Фото: Армія Inform САУ "Богдана" Фото: Армія Inform САУ "Богдана" Фото: Армія Inform

Преимущества "Богданы"

Точность и дальность

САУ может поражать цели с первого или второго выстрела. Максимальная дальность поражения осколочно-фугасным снарядом составляет 42 км, а активно-реактивным — до 60 км. Однако в реальных условиях Донецкого направления артиллерия работает на расстояниях до 30 км, уничтожая танки, БМП, БТР, артиллерию, склады и другие военные цели противника.

Мобильность и защита

Машина весом 28 тонн способна разгоняться до 80 км/ч по трассе и имеет запас хода 800 км. Бронезащита кабины выдерживает удары дронов-камикадзе, обстрелы из 203-мм артиллерийских систем и подрывы на минах, сохраняя жизнь экипажа.

Скорость выполнения задач

Стандартная боеготовность позволяет экипажу выполнить задачу за 2–3 минуты, включая развертывание, наведение, стрельбу и смену позиции. Это важно для минимизации риска попадания под контрбатарейный огонь.

"На войне разное может произойти, ко всему надо быть готовым. "Богдана" действительно очень классно защищена по бронированию. Российские 203 мм "Пионы" нанесли по нам огневое поражение кассетными снарядами. Так вот, машину посекло осколками, но ничего критического. Ребята живы — и это главное", — рассказали украинские защитники.

Боевые успехи и проблемы

За год боевой работы САУ "Богдана" выполнила более 3000 выстрелов. Однако в условиях интенсивного использования техника требует регулярного обслуживания. Распространенными проблемами являются клин двигателя, замена операционных колец и перебои в электронике. Все ремонтные работы проводятся заводом-изготовителем в специально оборудованных безопасных зонах.

"Порой подвисает электроника. Но заводчане оперативно все ремонтируют, чтобы машина как можно скорее вернулась к боевой работе", — отметили бойцы.

Важно

Украина, возможно, опередила все страны Европы по производству САУ, — Defense Express

Напомним, в начале октября Минобороны Украины обнародовало видео с презентации иностранным партнерам новейших образцов техники и вооружения отечественного производства. В частности, была представлена артиллерийская система "Богдана-Б" в буксируемом варианте.