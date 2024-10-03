Минобороны показало первый образец буксируемой артустановки "Богдана-Б" (видео)

Артиллерийская часть САУ "Богдана", вероятно, установлена на лафет от буксируемой "Гиацинт-Б", считают на портале. Это связано с тем, что Украина производит больше стволов, чем шасси.

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В четверг, 3 октября, украинское Минобороны обнародовало видео с презентации иностранным партнерам новейших образцов техники и вооружения отечественного производства, которые уже доказали свою эффективность на поле боя. На кадрах можно заметить буксируемую артиллерийскую систему, которую на портале Defence Express считают вариантом "Богданы".

Пушка от САУ 2С22 "Богдана" установлена на лафет, вероятно, от советской 152-мм крупнокалиберной артиллерии "Гиацинт-Б", отметили в издании.

О том, что отечественный оборонно-промышленный комплекс мог начать работу над "Богдана-Б" впервые стало известно в декабре 2023 года, в контексте того, что под САУ Украина способна производить больше стволов, чем шасси. Собственно, на этом фоне возникла идея создать несамоходный вариант "Богданы-Б".

Defense Express предполагает, что поскольку определенное расхождение между количеством изготовленных стволов и "колес" все равно сохраняется, поэтому и было признано целесообразным работать над таким вариантом "Богданы".

Богдана Б

Сейчас на портале, который, в частности, исследует и отечественный ОПК, не могут точно утверждать о характеристиках "Богданы-Б", поскольку это первая публичная демонстрация этого образца артиллерии. Впрочем, авторы отмечают, что работа над отечественной артиллерийской буксируемой артсистемой калибра 155-мм продолжается, что является положительной тенденцией.

Напомним, ранее в Defense Express предполагали, что Украина, возможно, опередила все страны Европы вместе по производству САУ. В пиковые нагрузки с конвейера "Краматорского завода тяжелого станкостроения" выходит до 20 гаубиц в месяц.

Также мы писали, что российская роботизированная САУ с гаубицей Д-30 оказалась эпическим провалом.