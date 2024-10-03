Міноборони показало перший зразок буксированої артустановки "Богдана-Б" (відео)

Артилерійська частина САУ "Богдана", ймовірно, встановлена на лафет від буксируваної "Гиацинт-Б", вважають на порталі. Це пов'язано з тим, що Україна виготовляє більше стволів, аніж шасі.

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У четвер, 3 жовтня, українське Міноборони оприлюднило відео із презентації іноземним партнерам новітніх зразків техніки та озброєння вітчизняного виробництва, які вже довели свою ефективність на полі бою. На кадрах можна помітити буксировану артилерійську систему, яку на порталі Defence Express вважають варіантом "Богдани".

Гармата від САУ 2С22 "Богдана" встановлена на лафет, ймовірно, від радянської 152-мм великокаліберної артилерії "Гіацинт-Б", зазначили у виданні.

Про те, що вітчизняний оборонно-промисловий комплекс міг почати роботу над "Богдана-Б" вперше стало відомо в грудні 2023 року, в контексті того, що під САУ Україна здатна виготовляти більше стволів, аніж шасі. Власне, на цьому фоні виникла ідея створити несамохідний варіант "Богдани-Б".

Defense Express припускає, що оскільки певна розбіжність між кількістю виготовлених стволів та "колес" все рівно зберігається, тому й було визнано доцільним працювати над таким варіантом "Богдани".

Богдана Б

Наразі на порталі, який, зокрема, досліджує й вітчизняний ОПК, не можуть точно стверджувати про характеристики "Богдани-Б", оскільки це перша публічна демонстрація цього зразка артилерії. Утім, автори наголошують, що робота над вітчизняною артилерійською буксируваною артсистемою калібру 155-мм триває, що є позитивною тенденцією.

Нагадаємо, раніше у Defense Express припускали, що Україна, можливо, випередила усі країни Європи разом з виробництва САУ. У пікові навантаження з конвеєра "Краматорського заводу важкого верстатобудування" виходить до 20 гаубиць на місяць.

Також ми писали, що російська роботизована САУ з гаубицею Д-30 виявилася епічним провалом.