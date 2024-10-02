Україна, можливо, випередила усі країни Європи з виробництва САУ, — Defense Express

Найбільшим виробником САУ у Європі є французький Nexter, що випускає Caesar. Його виробнича потужність навесні становила 6 одиниць на місяць.

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Стандартний темп виробництва самохідної артилерійської установки 2С22 "Богдана" становить 15 одиниць на місяць. У пікові навантаження з конвеєра "Краматорського заводу важкого верстатобудування" виходить до 20 гаубиць на місяць, тобто 180-240 на рік, пише видання Defense Express.

У Європі найбільшим виробником САУ є французька компанія Nexter, яка випускає Caesar. Його виробнича потужність у квітні становила 6 одиниць на місяць.

Також серед європейських виробників: чеська компанія Excalibur Army з колісними САУ Dana 2 та Dita, словацька Konštrukta-Defence із Zuzana 2 та німецька KNDS, яка виробляє гусеничні PzH-2000.

Можливості виробництва зазначених САУ не розголошувались, зазначає видання, яке натомість наводить показники постачань.

Наприклад, пише Defense Express, згідно з контрактом, укладеним у 2023 році, 10 одиниць PzH-2000 для Бундесверу будуть виготовлятися до 2026 року.

Для України Zuzana 2 замовлялась у загальній кількості 24 одиниці. У межах замовлення від червня 2022 року на 8 одиниць від Данії та у жовтні 2022 року — від Данії, Норвегії та Німеччини у кількості 16 одиниць. За другим контрактом передача перших двох САУ відбулась у липні 2023 року, а станом на травень 2024 року контракт ще був у стадії виконання. При цьому ще виконується контракт від 2018 року і зі словацькою армією на 25 одиниць.

Dana 2 PzH-2000 DITA Caesar Zuzana 2

Ще до початку повномасштабної війни Україна замовила у Excalibur Army 26 одиниць САУ Dana-M2. У січні 2024-го Прага включила всю замовлену військову техніку у перелік отриманого Україною озброєння, хоча, як вважають у виданні, їх постачання могло завершитись раніше.

Наявний портфель замовлень Dita складається з 70 одиниць для Азербайджану та 9 одиниць за замовленням від Нідерландів у лютому 2024 року на потреби ЗСУ. Утім, строки постачань не розголошувались.

Враховуючи закритість цих даних, зі 100% впевненістю неможливо казати, що Україна випередила всі країни ЄС у виробництві САУ. Але дуже схоже, наголошують у Defense Express, що справи йдуть саме таким чином.

Нагадаємо, 1 жовтня на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій президент Володимир Зеленський повідомив, що за місяць в Україні виготовляється близько 15 самохідних артилерійських установок "Богдана".

Також нагадаємо, що САУ "Богдана" витримала удар російського "Ланцета". Випадок стався у травні в Сумській області.