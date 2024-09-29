Данія надасть Україні 628 млн доларів для закупівлі озброєнь: подробиці
Данія та Україна продовжать закупівлю озброєнь через український оборонний комплекс. Планується постачати на фронт озброєння і техніку українського виробництва також і за рахунок заморожених російських активів.
Данія узгодила з Україною загальні рамки для найкращого використання 4,2 мільярда данських крон, тобто близько 628 млн доларів США, які вносять Євросоюз і Копенгаген. Про це в Києві заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.Важливо
Закупівля української зброї буде профінансована на суму 1,3 мільярда данських крон, які уряд за підтримки данського парламенту виділив на ці цілі. Крім того, на ці цілі Данія має перевести в готівку від імені ЄС ще 2,9 мільярда данських крон із заморожених російських активів.
"Данія є лідером у наданні зброї безпосередньо з української оборонної промисловості. Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, яка їм потрібна", — розповів Поульсен.
Нагадаємо, у липні стало відомо, що данський уряд профінансує виробництво 18 САУ "Богдана" для потреб України. Рішення придбати саме ці артустановки було ухвалено після рекомендацій українських Міноборони та Мінстратегпрому.
А вже у вересні Сили оборони України отримали самохідні артустановки, виробництво яких у липні оплатила Данія. Відомо, що Україна здатна виробляти 10 таких машин на місяць.
Із 18 придбаних САУ "Богдана" дві третини профінансував Євросоюз коштами, вирученими з доходів від заморожених російських активів, заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.