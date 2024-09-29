Данія надасть Україні 628 млн доларів для закупівлі озброєнь: подробиці

Данія та Україна продовжать закупівлю озброєнь через український оборонний комплекс. Планується постачати на фронт озброєння і техніку українського виробництва також і за рахунок заморожених російських активів.

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Данія узгодила з Україною загальні рамки для найкращого використання 4,2 мільярда данських крон, тобто близько 628 млн доларів США, які вносять Євросоюз і Копенгаген. Про це в Києві заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

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Перша з країн НАТО: Данія купуватиме українську зброю для ЗСУ, — Міноборони

Закупівля української зброї буде профінансована на суму 1,3 мільярда данських крон, які уряд за підтримки данського парламенту виділив на ці цілі. Крім того, на ці цілі Данія має перевести в готівку від імені ЄС ще 2,9 мільярда данських крон із заморожених російських активів.

"Данія є лідером у наданні зброї безпосередньо з української оборонної промисловості. Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, яка їм потрібна", — розповів Поульсен.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що данський уряд профінансує виробництво 18 САУ "Богдана" для потреб України. Рішення придбати саме ці артустановки було ухвалено після рекомендацій українських Міноборони та Мінстратегпрому.

А вже у вересні Сили оборони України отримали самохідні артустановки, виробництво яких у липні оплатила Данія. Відомо, що Україна здатна виробляти 10 таких машин на місяць.

Із 18 придбаних САУ "Богдана" дві третини профінансував Євросоюз коштами, вирученими з доходів від заморожених російських активів, заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.