Зробили через два місяці: ЗСУ отримали 18 САУ "Богдана", які профінансувала Данія

За словами глави Міноборони Данії Трольса Лунда Поульсена, це була перша угода, яку його країна уклала на виробництво українських артилерійських систем.

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Сили оборони України отримали вже 18 самохідних артилерійських установок "Богдана", виробництво яких у липні профінансувала Данія. Установки виробили через два місяці. Про це повідомили в данському Міноборони.

Глава оборонного відомства країни Трольс Лунд Поульсен зробив відповідну заяву під час виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES).

Поульсен відвідував Україну в березні 2024 року. Тоді основним запитом було збільшення виробництва зброї — ракет, дронів і артилерії.

"Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення [українським виробникам] на виробництво 18 артилерійських систем "Богдана", а цими вихідними їх уже передали українським Збройним силам", — повідомив він.

За словами данського міністра, виробництво зброї в Україні обходиться значно дешевше порівняно з її закупівлею в країнах Заходу.

Ексміністр стратегічної промисловості Олександр Камишин зазначив, що кожне українське підприємство може випускати більше зброї. Єдине, що для цього потрібно, — достатнє фінансування.

САУ "Богдана" — українська самохідна артилерійська установка калібру 155 мм, це узгоджується зі стандартами НАТО. Екіпаж — п'ять осіб, максимальна швидкість — до 80 км/год, максимальна дальність стрільби — до 60 км.

Виробництво стартувало ще 2015 року на Краматорському заводі важкого верстатобудування. Уперше гаубицю використовували 2022 року під час боїв за острів Зміїний. У 2023 році вона офіційно з'явилася на озброєння ЗСУ.

Нагадаємо, що в Курській області 8 000 військових РФ загрожує оточення.

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