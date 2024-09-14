"Фурія 2": в "Атлон Авіа" розкрили деталі нового БПЛА, що йде на зміну застарілій версії

За словами гендиректора компанії "Атлон Авіа" Артема В'юнника, попередню версію безпілотного комплексу "Фурія" А1СМ використовують на передовій із 2014 року, і вона вже виконує не всі завдання.

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Український виробник безпілотників "Атлон Авіа" (дочірнє підприємство NAUDI) поточного місяця на виставці MSPO-2024 у Польщі представив модернізований безпілотник "Фурія А2-С". Деталі про нову розробку не розкривають, відомо лише, що у нього збільшився час польоту і корисне навантаження. Про це пише Dev.ua.

Дрон "Фурія 2"

Водночас генеральний директор "Атлон Авіа" Артем В'юнник зауважив, що попередник оновленого БПЛА — А1СМ "Фурія" — використовується в бойових умовах уже 10 років і вичерпує свої можливості. Не виконує всі необхідні завдання.

Новий дрон розроблено на основі колишньої схеми "літаюче крило". Водночас В'юник зазначає, що тривалість польоту "Фурії-2" становить близько шести годин, що вдвічі більше, якщо порівнювати з першою версією БПЛА. Радіус дії А1СМ "Фурія" — 50 км, протяжність маршруту — до 200 км.

Екіпаж БПЛА "Фурія" Екіпаж БПЛА "Фурія" Екіпаж БПЛА "Фурія" Екіпаж БПЛА "Фурія" Екіпаж БПЛА "Фурія" Екіпаж БПЛА "Фурія" Екіпаж БПЛА "Фурія"

"Фурію 2" відрізняє від колишньої версії більший об'єм. За словами представника компанії-виробника, новий дрон вміщує "все, що ми хочемо", у ньому також присутні елементи штучного інтелекту.

Повідомляється, що перший передсерійний виріб станом на сьогодні проходить заводські випробування, надалі заплановано низку тестувань за участю військових і прийняття на озброєння. Поставити новий дрон на конвеєр планують до кінця 2024 року.

Нова версія буде дорожчою за попередню, але представники компанії запевняють, що не йдеться про дворазове збільшення.

"Поки що про ціну складно говорити, тому що навіть сьогодні у нас ще є певна дискусія щодо наповнення", — зазначає керівник "Атлон Авіа".

Нагадаємо, що, за інформацією The Wall Street Journal, ЗСУ доводиться тримати танки Abrams і нові Leopard трохи далі від передової, а в США вирішили змінювати танкову стратегію.

Також повідомлялося, що вздовж Кримського мосту вибудовують лінію із захисних паль від дронів.