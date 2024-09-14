"Фурия 2": в "Атлон Авіа" раскрыли детали нового БПЛА, идущего на смену устаревшей версии
По словам гендиректора компании "Атлон Авіа" Артема Вьюнника, прежняя версия беспилотного комплекса "Фурия" А1СМ используется на передовой с 2014 года и уже выполняет не все задачи.
Украинский производитель беспилотников "Атлон Авіа" (дочернее предприятие NAUDI) в текущем месяце на выставке MSPO-2024 в Польше представил модернизированный беспилотник "Фурия А2-С". Детали о новой разработке не раскрывают, известно лишь, что у него увеличилось время полета и полезная нагрузка. Об этом пишет Dev.ua.
Вместе с тем, генеральный директор "Атлон Авиа" Артем Вьюнник отметил, что предшественник обновленного БПЛА — А1СМ "Фурия" используется в боевых условиях уже 10 лет и исчерпывает свои возможности. Не выполняет все необходимые задачи.
Новый дрон разработан на основе прежней схемы "летающее крыло". Вместе с тем, Вьюник отмечает, что продолжительность полета "Фурии-2" составляет около шесть часов, что вдвое больше, если сравнивать с первой версией БПЛА. Радиус действия А1СМ "Фурия" — 50 км, протяженность маршрута — до 200 км.
"Фурию 2" отличается от прежней версии больший объем. По словам представителя компании-производителя, новый дрон вмещает "все, что мы хотим", в нем также присутствуют элементы искусственного интеллекта.
Сообщается, что первое предсерийное изделие по состоянию на сегодня проходит заводские испытания, в дальнейшем запланирован ряд тестирований с участием военных и принятие на вооружение. Поставить новый дрон на конвейер планируют до конца 2024 года.
Новая версия будет дороже предыдущей, но представители компании заверяют, что речь не идет о двукратном увеличении.
"Пока о цене сложно говорить, потому что даже сегодня у нас еще есть определенная дискуссия по наполнению", — отмечает руководитель "Атлон Авиа".
Напомним, что, по информации The Wall Street Journal, ВСУ приходится держать танки Abrams и новые Leopard подальше от передовой, а в США решили менять танковую стратегию.
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