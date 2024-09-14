"Фурия 2": в "Атлон Авіа" раскрыли детали нового БПЛА, идущего на смену устаревшей версии

По словам гендиректора компании "Атлон Авіа" Артема Вьюнника, прежняя версия беспилотного комплекса "Фурия" А1СМ используется на передовой с 2014 года и уже выполняет не все задачи.

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Украинский производитель беспилотников "Атлон Авіа" (дочернее предприятие NAUDI) в текущем месяце на выставке MSPO-2024 в Польше представил модернизированный беспилотник "Фурия А2-С". Детали о новой разработке не раскрывают, известно лишь, что у него увеличилось время полета и полезная нагрузка. Об этом пишет Dev.ua.

Вместе с тем, генеральный директор "Атлон Авиа" Артем Вьюнник отметил, что предшественник обновленного БПЛА — А1СМ "Фурия" используется в боевых условиях уже 10 лет и исчерпывает свои возможности. Не выполняет все необходимые задачи.

Новый дрон разработан на основе прежней схемы "летающее крыло". Вместе с тем, Вьюник отмечает, что продолжительность полета "Фурии-2" составляет около шесть часов, что вдвое больше, если сравнивать с первой версией БПЛА. Радиус действия А1СМ "Фурия" — 50 км, протяженность маршрута — до 200 км.

Экипаж БПЛА "Фурия" Экипаж БПЛА "Фурия" Экипаж БПЛА "Фурия" Экипаж БПЛА "Фурия" Экипаж БПЛА "Фурия" Экипаж БПЛА "Фурия" Экипаж БПЛА "Фурия"

"Фурию 2" отличается от прежней версии больший объем. По словам представителя компании-производителя, новый дрон вмещает "все, что мы хотим", в нем также присутствуют элементы искусственного интеллекта.

Сообщается, что первое предсерийное изделие по состоянию на сегодня проходит заводские испытания, в дальнейшем запланирован ряд тестирований с участием военных и принятие на вооружение. Поставить новый дрон на конвейер планируют до конца 2024 года.

Новая версия будет дороже предыдущей, но представители компании заверяют, что речь не идет о двукратном увеличении.

"Пока о цене сложно говорить, потому что даже сегодня у нас еще есть определенная дискуссия по наполнению", — отмечает руководитель "Атлон Авиа".

Напомним, что, по информации The Wall Street Journal, ВСУ приходится держать танки Abrams и новые Leopard подальше от передовой, а в США решили менять танковую стратегию.

Также сообщалось, что вдоль Крымского моста выстраивают линию из защитных свай от дронов.