ВСУ держат танки Abrams и новые Leopard подальше от фронта, США меняют стратегию, — WSJ

По словам одного из водителей танков ВСУ, в начале войны машины часто прятали в вырытых траншеях, однако с развитием сферы БПЛА подобные методы уже не применяют.

Related video

Дроны заставляют менять тактику на театре военных действий, где прежде основной действующей бронетехникой оставались танки. Теперь же западные Abrams, Leopard и пр., которые получил Киев, уже либо не используются, либо уничтожены. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Роль беспилотников на поле боя возросла, потому армии меняют стратегии — и используют дополнительную защиту, отмечается в публикации.

По данным издания, боевые действия в Украине показали, что "королей поля боя" прошлых лет сейчас уже легко обнаружить и атаковать дешевыми дронами. По этой причине десятки основных боевых танков стран Запада задействовались в боестолкновениях крайне редко, некоторые из них получили повреждения или же были уничтожены/захвачены.

На сегодня и Украина и РФ добавляют своим боевым машинам средства поиска и подавления дронов. Меняется конструкция бронемашин — для повышения маневренности.

"В ближнесрочной перспективе крайне необходимо внести изменения, чтобы сохранить наши бронетанковые формирования", — заявил генерал Джеймс Рейни, командующий подразделения Army Futures Command, которое отвечает за технологическое обеспечение сухопутных войск США.

Авторы публикации приводят данные OSINT-исследователей из нидерландской организации Oryx о том, что одна пятая всех танков Abrams, которые получила Украина, уже уничтожена, а другие используются весьма редко. По словам журналистов, уничтожены или повреждены две трети новейших моделей Leopard.

Водитель одного из танков ВСУ рассказал, что стоит выехать на дорогу, как танк тут же замечает беспилотник — дальше следует артобстрел, используются также минометы, ПТРК, БПЛА, управляемые авиабомбы". По его словам, в начале войны танки часто прятали в вырытых траншеях, однако с развитием сферы беспилотников подобные методы уже неприменимы. Теперь танки оставляют вдали от передовых позиций.

Командир танковой роты ВСУ Антон Гавриш также отметил, что некогда мастерство командира танка состояло в том, чтобы вести танковые дуэли и оказывать поддержку пехоте. Теперь же ценится умение вести скрытный огонь и быстро отступать.

Глава Кремля Владимир Путин в 2023 году говорил, что инвестиции в производство дронов в РФ могут доходить до 1 трлн рублей (около 10 млрд евро).

Дронами в РФ собираются обеспечить каждую роту. Украина же, по информации издания, планирует выпустить в 2024 году 1 млн FPV-дронов.

Напомним, что, по данным подразделения Khorne Group 116 ОМБр, в Курской области наблюдается новый прорыв украинских войск.

Также сообщалось, что РФ запустила производство новых дронов-камикадзе с двигателями из Китая.