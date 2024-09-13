Россия запустила производство новых дронов-камикадзе "Гарпия": что о них известно

По данным Reuters, только за год в стране-агрессоре выпустили более 2 500 беспилотников с китайскими двигателями. Россияне организовали производство на старом цементном заводе.

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В РФ производят новый беспилотник-камикадзе, используя китайские детали. Об этом 13 сентября сообщили в Reuters со ссылкой на источники из европейской разведки и некоторые документы.

Производство беспилотника большой дальности под названием "Гарпия-А1" стартовало в 2023 году. За год в стране-агрессоре успели изготовить более 2500 таких дронов. По данным разведки, "Гарпия" развернута против военных и гражданских целей в Украине.

Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюэль Бендетт подчеркнул, что если информация подтвердится, это будет свидетельствовать об уходе России от ее зависимости от иранских разработок.

Отмечается, прототип "Гарпии" запустили еще в первой половине 2023-го. К концу года производство достигало уже нескольких сотен, а в этом году уже выросло более чем вдвое — до примерно 2 000 единиц.

Технические характеристики "Гарпии"

По данным СМИ, "Гарпия" очень напоминает Shahed, но имеет несколько отличительных особенностей. В частности, речь идет об уникальном кольце, которое крепится болтами, и двигателе Limbach L-550 E. Этот двигатель был разработан в Германии, однако сейчас производится фирмой Xiamen Limbach в Китае.

Взлетный вес "Гарпии" составляет менее 300 килограммов, а максимальная дальность полета — 1 500 километров. По этим показателям дрон близок к иранскому Shahed-136.

Где производят новые дроны?

Контракт о подготовке завода к производству беспилотников на сумму более 1 миллиарда рублей был подписан в первом квартале 2023 года. По информации разведки, россияне используют для этого бывший цементный завод в Ижевске. Журналисты идентифицировали его по цвету и дизайну балок, а также внутренней архитектуре.

На завод у китайских компаний закупали запчасти и 800 китайских двигателей. Европейская разведывательная служба обеспокоена тем, что бизнес из Китая продолжает продавать РФ компоненты для производства БПЛА.

"Нужно прекратить экспорт основных компонентов в Россию", — подчеркнула пресс-служба.

Что еще поставляли из КНР?

В 2024 году для производства "Гарпий" заказывали 100 осей, карбюраторов и других деталей двигателя Limbach. Их поставляли две китайские компании — Juhang Aviation Technology и Redlepus Vector Industries. Первая из них — уже под санкциями США и Великобритании за поставки оборудования для беспилотников в РФ.

Всего с апреля 2022-го по декабрь 2023 года было импортировано товаров Juhang на 36,3 миллиона долларов и товаров Redlepus на 6,2 миллиона долларов. Сюда вошли авиационные двигатели, транзисторы, электронные модули, соединители, вилки и розетки, запчасти и другие компоненты, большинство из которых обозначали как товары "общегражданского назначения" или "общепромышленного назначения".

Реакция Пекина

В Минобороны РФ не ответили на запрос прокомментировать ситуацию. Однако в МИД Китая заверили, что страна строго контролирует экспорт предметов потенциального военного применения, включая беспилотники.

"Что касается украинского кризиса, Китай всегда был привержен содействию мирным переговорам и политическому урегулированию", — подчеркнули в министерстве.

В то же время в Китае отметили, что не имеют международных ограничений на торговлю с Россией.

Напомним, на выставке вооружений "Армия-2024" в России презентовали новый беспилотный наземный аппарат "Импульс-КПТМ". Он предназначен для выполнения минно-взрывных работ.

Журналисты Sky News пообщались с жителями российского города Орел, взволнованными из-за риска атак и Курской операции ВСУ. Несмотря на воспоминания о дронах над головой, россияне упорно поддерживают войну и ждут победы.