Китай ограничил Украине и России экспорт деталей к дронам, которые применяются на войне

В РФ утверждают, что Пекин хочет продемонстрировать "нейратилетет" в отношении российско-украинской войны, а также поддержать своих производителей дронов.

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Китай с 1 сентября ввел новые ограничения на экспорт беспилотных летательных аппаратов и их компонентов, которые потенциально могут применять в военных целях. О возможных причинах и последствиях этого решения высказались в Российской Федерации, передает RTVI.

Так, директор Центра комплексных европейский и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что это уже не первые ограничения со стороны Китая. По его словам, КНР последовательно усиливает экспортный контроль касательно товаров двойного назначения, но пока это не привело к снижению масштабов использования БПЛА.

"На самом деле, на проблемы с приобретением беспилотников и компонентов беспилотников в Китае было полно жалоб и с российской стороны", — подчеркнул российский эксперт.

По его мнению, есть две возможные причины такого шага. Первое предположение заключается о том, что Китай демонстрирует нежелание вносить свой вклад в интенсивные боевые действия. Вторая возможная причина – КНР хочет дать преимущество своим производителям готовых дронов, снизив производство беспилотников в других странах.

Китайские дроны DJI Mavic Фото: Telegram

При этом Василий Кашин считает, что ограничения со стороны Китая никогда не имели существенных долгосрочных последствий. По его словам, как Украина, так и Россия наращивают производство и использование дронов в войне. Подводя итог, он заключил, что эти ограничения якобы "не связаны с желанием усадить кого-то за стол переговоров".

В свою очередь президент АНО "Центр исследований и прогнозов развития Азиатско — Тихоокеанского Региона" Сергей Санакоев предположил, что причина ограничений якобы в том, что где-то всплыла информация о поставках из Китая компонентов, которые ВСУ используют в своих дронах. При этом Пекин публично утверждает, что не поддерживает ни одну из сторон в российско-украинской войне.

"Наверняка мы постарались для того, чтобы всплыло. Поэтому, конечно же, китайцы для демонстрации того, что они не собираются поддерживать их в этом плане, резко сократили экспорт", — заявил россиянин.

Что касается последствий, российский эксперт утверждает, что на рынке "свято место пусто не бывает". По его мнению, всегда можно найти замену тем или иным компонентам.

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Командир 414-го отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем (ОБУБАС) ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" отметил, что КНР давно предупреждала о таком решении. По его словам, поставщики об этом подумали и раньше закупили дефицитные товары. Но их запасы ограничены, поэтому в будущем дронов будет "дорого и мало".

Украинский защитник также опубликовал часть списка товаров, экспорт которых ограничил Пекин. Там можно увидеть квадрокоптеры, моторы для квадрокоптеров, запчасти, радиостанции, рации, средства радиоэлектронной борьбы(РЭБ).

"Полагаю, что нижеописанное ограничение станет одной из составляющих "усадки" нас за стол переговоров", — заключил Роберт Бровди.

Напомним, в апреле министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что у американской и британской разведки есть доказательства предоставления Китаем летальной помощи России.