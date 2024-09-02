Китай обмежив Україні та Росії експорт деталей до дронів, які застосовуються на війні

У РФ стверджують, що Пекін хоче продемонструвати "нейратилетет" щодо російсько-української війни, а також підтримати своїх виробників дронів.

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Китай з 1 вересня ввів нові обмеження на експорт безпілотних літальних апаратів та їхніх компонентів, які потенційно можуть застосовувати з військовою метою. Про можливі причини і наслідки цього рішення висловилися в Російській Федерації, передає RTVI.

Так, директор Центру комплексних європейських і міжнародних досліджень НДУ ВШЕ Василь Кашин заявив, що це вже не перші обмеження з боку Китаю. За його словами, КНР послідовно посилює експортний контроль щодо товарів подвійного призначення, але поки що це не призвело до зниження масштабів використання БПЛА.

"Насправді, на проблеми з придбанням безпілотників і компонентів безпілотників у Китаї було повно скарг і з російського боку", — наголосив російський експерт.

На його думку, є дві можливі причини такого кроку. Перше припущення полягає в тому, що Китай демонструє небажання робити свій внесок в інтенсивні бойові дії. Друга можлива причина — КНР хоче дати перевагу своїм виробникам готових дронів, знизивши виробництво безпілотників в інших країнах.

Китайські дрони DJI Mavic Фото: Telegram

Водночас Василь Кашин вважає, що обмеження з боку Китаю ніколи не мали істотних довгострокових наслідків. За його словами, як Україна, так і Росія нарощують виробництво і використання дронів у війні. Насамкінець він зробив висновок, що ці обмеження нібито "не пов'язані з бажанням посадити когось за стіл переговорів".

Своєю чергою президент АНО "Центр досліджень і прогнозів розвитку Азіатсько-Тихоокеанського Регіону" Сергій Санакоєв припустив, що причина обмежень нібито в тому, що десь спливла інформація про постачання з Китаю компонентів, які ЗСУ використовують у своїх дронах. Водночас Пекін публічно стверджує, що не підтримує жодну зі сторін у російсько-українській війні.

"Напевно ми постаралися для того, щоб спливло. Тому, звичайно ж, китайці для демонстрації того, що вони не збираються підтримувати їх у цьому плані, різко скоротили експорт", — заявив росіянин.

Стосовно наслідків, російський експерт стверджує, що на ринку "святе місце порожнім не буває". На його думку, завжди можна знайти заміну тим чи іншим компонентам.

Обмеження Китай на деталі до БПЛА: що кажуть в Україні

Командир 414-го окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем (ОБУБАС) ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр" зазначив, що КНР давно попереджала про таке рішення. За його словами, постачальники про це подумали і раніше закупили дефіцитні товари. Але їхні запаси обмежені, тому в майбутньому дронів буде "дорого і мало".

Український захисник також опублікував частину списку товарів, експорт яких обмежив Пекін. Там можна побачити квадрокоптери, мотори для квадрокоптерів, запчастини, радіостанції, рації, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Вважаю, що нижчеописане обмеження стане однією зі складових "усадки" нас за стіл переговорів", — підсумував Роберт Бровді.

Нагадаємо, у квітні міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що в американської та британської розвідки є докази надання Китаєм летальної допомоги Росії.