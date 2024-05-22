Британія має докази, що Китай готує постачання озброєння до РФ, — Шаппс
Глава британського оборонного відомства вважає, що це знакова подія, оскільки Пекін від самого початку себе позиціонував як стримувальний чинник на Путіна.
Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що в американської та британської розвідки є докази надання Китаєм летальної допомоги Російській Федерації. Про це 22 квітня повідомило агентство Reuters.
Так британська сторона вперше офіційно звинуватила Пекін у прагненні постачати Москві зброю для використання у війні проти України.
"В американської та британської оборонної розвідки є докази того, що летальна допомога вже надходить або надходитиме з Китаю в Росію і в Україну, і я вважаю це значною подією", — заявив Шеппс.
За його словами, Лондон занепокоєний такими відомостями, оскільки від самого початку китайська сторона хотіла б представити себе як стримувальний чинник на президента РФ Володимира Путіна.
Тим часом Шаппс не надав доказів на підтримку свого твердження, зазначили автори публікації. Але все ж таки сказав, що від початку війни в Україні торговельний обіг між Москвою і Пекіном зріс на 64% і "вони прикривають один одному спину".Важливо
Нагадаємо, за інформацією Financial Times, Китай постачає Російській Федерації сучасні верстати з числовим програмним управлінням, які використовуються у військовій промисловості. Водночас з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну постачання зросли майже в 10 разів.