Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що позицію Вашингтона підтримують інші країни Заходу.

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Адміністрація президента США Джо Байдена висловила жорстку позицію щодо дій Китаю, який надає підтримку російському військово-промисловому комплексу, сприяючи агресивній війні Кремля в Україні. Про це у Вашингтоні заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Я хочу прояснити одну річ: ми вважаємо неприйнятним, що китайські компанії допомагають Путіну вести цю війну проти України", — сказала вона.

У такий спосіб речниця Білого дому відповіла на запитання щодо взаємодії Російської Федерації і Китаю, а також щодо зустрічі Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна під час візиту російського президента до Пекіна.

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Жан-П’єр наголосила, що цю позицію підтримують інші країни Заходу.

Нагадаємо, 15 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про "глибоку стурбованість" щодо підтримки Китаєм російського військово-промислового комплексу. За його словами, Пекін наразі утримується від постачань зброї Москві, але Вашингтон буде і надалі застосовувати санкції проти будь-яких організацій, залучених до підтримки Росії.

15 квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Шанхаю дорікнув Китаю щодо підтримки Росії. Йдеться про постачання товарів подвійного призначення, які Кремль використовує у війні проти України.