Китай поки що не постачає зброю Росії, але підтримка російського ВПК тривожить, — Блінкен

Держсекретар США попередив про санкції проти будь-яких організацій, залучених до підтримки Москви. Його слова прозвучали за день до візиту в Пекін президента РФ Володимира Путіна.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції в Києві висловив "глибоку стурбованість" щодо того, що Китай підтримує російський військово-промисловий комплекс. Про це повідомляє Sky News.

Блінкен заявив, що Китай поки що утримується від постачань зброї Росії, але Сполучені Штати й далі застосовуватимуть санкції проти будь-яких організацій, залучених до підтримки Москви.

Такі слова Блінкена прозвучали за день до візиту в Пекін президента РФ Володимира Путіна, що, за словами журналістів, має бути сигналом підтримки з боку впливового політичного партнера — генерального секретаря ЦК КПК і голови КНР Сі Цзіньпіна.

Дводенний візит Путіна має слугувати доказом "безмежного" двостороннього партнерства всупереч тиску з боку США через вторгнення російських військ в Україну.

Наприкінці минулого місяця Блінкен був у Китаї, де він застеріг високопоставленого дипломата Ван Ї від розширення військової підтримки Росії.

Нагадаємо, що, за словами Блінкена, Україна сама має ухвалювати рішення про удари по території РФ зброєю США.

Також повідомлялося про подробиці візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена.