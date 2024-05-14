"Байден, чекаємо на тебе": держсекретар США Ентоні Блінкен виступив у барі Києва (відео)

На сцені американський топ-посадовець зіграв хіт Ніла Янга "Rockin' in the Free World", яку той написав 1989 року.

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Держсекретар Ентоні Блінкен прибув сьогодні до Києва з хорошими новинами. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, він заявив, що пакет військової підтримки, раніше погоджений Конгресом США, скоро буде в Україні. А ввечері держсекретаря бачили на сцені столичного закладу, де він разом з українськими музикантами виконував відомий хіт "Rockin' in the Free World". Фото та відео з'явилися в Х/Twitter американського кореспондента Майкла Кроулі.

Ентоні Блінкен, який вдень відвідав заклад "Характерники", відкритий переселенцем із Бердянська, ввечері вирушив до пабу "Бармен Диктат", де піднявся на сцену і приєднався до музикантів.

Ентоні Блінкен на сцені київського пабу

Він виконав свою партію на гітарі та заспівав приспів "Rockin' in the Free World" разом із солістом. В Instagram пабу написали: "Ентоні Блінкен приєднався до нашого списку відвідувачів-знаменитостей. Гей, Байдене, ми чекаємо на тебе!" і опублікували фото держсекретаря.

Ентоні Блінкен на сцені київського пабу

Цікавим є вибір пісні. Це хіт канадсько-американського співака Ніла Янга "Rockin' in the Free World".

Янг написав цю пісню під час туру зі своїм гуртом The Restless у лютому 1989 року. Він дізнався, що запланований концертний тур Радянським Союзом не відбудеться, і його гітарист Френк "Пончо" Сампедро сказав: "Нам доведеться продовжувати "запалювати" у вільному світі".

Фраза вразила Янга і він написав нову пісню за одну ніч. У тексті він критикує Джорджа Буша-старшого, цитуючи його обіцянку президентської кампанії 1988 року зробити Америку "добрішою і ніжнішою нацією".

Пісня також відсилає до заяви аятоли Хомейні про те, що Сполучені Штати були "великим сатаною".

З моменту випуску пісня неодноразово використовувалася на різних політичних заходах у США. У 2015 і 2016 роках пісня звучала під час виходу Дональда Трампа перед його офіційною заявою про те, що він буде балотуватися в якості кандидата від республіканської партії на пост президента в 2016 році.

Ентоні Блінкен у Києві Фото: Secretary Antony Blinken/X

Нагадаємо, у Києві Ентоні Блінкен не озвучив точної дати, коли в Україну прибуде військова техніка, снаряди та ракети, які увійшли до оголошеного пакету допомоги від США. Але він запевнив, що це станеться зовсім скоро.

"Ми знаємо, що допомога вже узгоджена, вона вже їде. Вона скоро вже прибуде в Україну", — заявив політик, зазначивши, що він упевнений — надана Україні зброя "по-справжньому" допоможе ЗСУ протистояти ЗС РФ.