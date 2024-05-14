"Вже їде": Блінкен впевнений, що нова допомога від США допоможе Україні здолати Росію

Уряди США та низки інших західних країн вірять, що Україна переможе РФ на полі бою, заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Також він впевнений, що пакет військової допомоги, який отримають ЗСУ, дійсно допоможе зупинити російську агресію.

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Україна найближчим часом отримає пакет військової допомоги від США і зможе дати відсіч наступу ЗС РФ. Західні партнери впевнені, що Росію буде переможено саме на полі бою. Про темпи надходження американської зброї розповів Державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу в Києві 14 травня, написало агентство Interfax-Україна.

Ентоні Блінкен не сказав точної дати чи періоду часу, коли слід очікувати появи в Україні військової техніки, снарядів та ракет, які увійшли в оголошений пакет допомоги. Натомість він сказав, що це станеться зовсім скоро.

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"Ми знаємо, що допомога вже узгоджена, вона вже їде. Вона скоро вже прибуде в Україну", — заявив політик.

Крім того, держсекретар США впевнений, що надана Україні зброя "по-справжньому" допоможе українцям протистояти наступу ЗС РФ. Також він повідомив, що США та інші західні партнери впевнені, що Росія програє на полі бою.

"[Зброя — ред.] допоможе вам по-справжньому, щоб боротися проти агресії Росії. США, як і багато інших партнерів України, впевнені, що Україна досягне перемоги саме на полі бою", — сказав Блінкен під час протокольної зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначимо, про візит Блінкена до Києва стало відомо зранку 14 травня. Політик написав про поїздку у соцмережі X (Twitter), наголосивши, що таким чином США "продемонструє непохитну підтримку України". Тим часом неназвані американські чиновники повідомили Reuters, що мета візиту — підтримати українців, які опинились у складному становищі через піврічну затримку допомоги США та через наступ ЗС РФ.

Водночас місяць тому, на початку квітня, держсекретар відреагував на припущення про можливість появи американських військових в Україні. Політик заявив, що такого не станеться, оскільки в США побоюються прямого конфлікту з Росією. Також він зазначив, що подібні дії не в інтересах інших країн-членів НАТО.

При цьому раніше про введення військ висловився президент Франції Емманюель Макрон. Політик почав говорити про таку можливість ще у лютому 2024 року. У травні він повторив свою заяву і вказав, за яких умов наважиться на такі дії: якщо РФ прорве лінію фронту в Україні.

Нагадуємо, 10 травня 2024 року ЗС РФ почали наступ на Харків і просунулись на 3-5 км від російсько-українського кордону. Росіяни намагаються окупувати місто Вовчанськ, при цьому Генштаб ЗСУ запевнив, що ворога вдалось відтиснути. Тим часом голова ГУР Міноборони Кирило Буданов попередив, що можливий прорив ЗС РФ у Сумській області.