До Києва приїхав держсекретар США Ентоні Блінкен: подробиці візиту (фото)

Це перший візит американського топпосадовця до України після того, як Конгрес США схвалив допомогу Києву на 61 мільярд доларів.

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У вівторок вранці, 14 травня, до Києва прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. На своїй сторінці у соцмережі X він написав, що приїхав до України для демонстрації підтримки.

"Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії", – повідомив Блінкен.

Ця поїздка не була раніше анонсована. Це перший візит високопосадовця США до України після того, як у квітні Конгрес ухвалив довгоочікуваний пакет військової допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів, пише Reuters. Вона має продемонструвати солідарність США з Україною, яка намагається відбити масовані російські бомбардування на своєму північно-східному кордоні.

Американський чиновник на умовах анонімності сказав журналістам, що Блінкен сподівається "послати сильний сигнал заспокоєння українцям, які, очевидно, перебувають у дуже складному становищі".

"Місія держсекретаря тут полягає в тому, щоб поговорити про те, як наша додаткова допомога буде надаватися, аби допомогти зміцнити їхню оборону і дозволити їм все більше перехоплювати ініціативу на полі бою", — сказав він

Очікується, що головний дипломат США запевнить українських посадовців, включно з президентом Володимиром Зеленським, у незмінній підтримці Америки та виголосить промову, зосереджену на майбутньому України.

Про те, що Блінкен відвідає цього тижня Київ раніше повідомляло американське видання Politico. Востаннє держсекретар США був в Україні у вересні 2023 року. До цього з неоголошеним візитом він був у вересні 2022 року. У квітні 2022 року Блінкен відвідав Київ разом із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Нагадаємо, 13 квітня колишня заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Україна влітку зможе використовувати на фронті нову далекобійну зброю.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна зможе ефективно утримувати лінію фронту на сході і продовжить використовувати переваги, які вона досягла в Чорному морі.