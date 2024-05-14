В Киев приехал госсекретарь США Энтони Блинкен: подробности визита (фото)

Это первый визит американского топ-чиновника в Украину после того, как Конгресс США одобрил помощь Киеву на 61 миллиард долларов.

Related video

Во вторник утром, 14 мая, в Киев прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. На своей странице в соцсети X он написал, что приехал в Украину для демонстрации поддержки.

"Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украины, которая защищает свою свободу от российской агрессии", — сообщил Блинкен.

Эта поездка не была ранее анонсирована. Это первый визит высокопоставленного чиновника США в Украину после того, как в апреле Конгресс принял долгожданный пакет военной помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, пишет Reuters. Она должна продемонстрировать солидарность США с Украиной, которая пытается отразить массированные российские бомбардировки на своей северо-восточной границе.

Американский чиновник на условиях анонимности сказал журналистам, что Блинкен надеется "послать сильный сигнал успокоения украинцам, которые, очевидно, находятся в очень сложном положении".

"Миссия госсекретаря здесь заключается в том, чтобы поговорить о том, как наша дополнительная помощь будет предоставляться, чтобы помочь укрепить их оборону и позволить им все больше перехватывать инициативу на поле боя", — сказал он

Ожидается, что главный дипломат США заверит украинских чиновников, включая президента Владимира Зеленского, в неизменной поддержке Америки и произнесет речь, сосредоточенную на будущем Украины.

О том, что Блинкен посетит на этой неделе Киев ранее сообщало американское издание Politico. Последний раз госсекретарь США был в Украине в сентябре 2023 года. До этого с необъявленным визитом он был в сентябре 2022 года. В апреле 2022 года Блинкен посетил Киев вместе с министром обороны США Ллойдом Остином.

Напомним, 13 апреля бывшая заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Украина летом сможет использовать на фронте новое дальнобойное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина сможет эффективно удерживать линию фронта на востоке и продолжит использовать преимущества, которые она достигла в Черном море.