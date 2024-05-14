Наступ ЗС РФ на Харківщині: у Держдепі оцінили вірогідність подальшого прориву ворога

Заступник речника Держдепу Ведант Пател висловив переконання, що Україні вдасться отримати ключову перевагу у цій боротьбі, а надходження американської допомоги дозволить ЗСУ продовжувати протистояти агресії РФ.

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Попри всі намагання російських окупантів просунутися у Харківській області, у Вашингтоні не очікують суттєвих проривів на цьому напрямку. Про це під час брифінгу повідомив заступник речника Держдепу США Ведант Пател, пише "Європейська правда".

Високопосадовець зазначив, що, за прогнозами американських експертів, російська армія впродовж наступних кількох тижнів буде намагатися просунутися вперед у Харківській області, і, можливо, досягне певних успіхів.

"Але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і з часом додатковий приплив американської допомоги та постійна підтримка з боку партнерів дасть змогу Україні продовжувати протистояти цій агресії", – заявив Пател.

Представник Держдепу зазначив, що у США переконані у можливості української сторони зберегти ключову перевагу в цій боротьбі, а її військові завдають значних втрат окупаційній армії РФ.

Нагадаємо, що командир другого штурмового батальйону 5 ОШБр Олексій Тарасенко пояснив, чи має вплив загострення ситуації у Харківській області на бойові дії в районі Часового Яру. На думку військового, наявних нині сил та ресурсів у загарбників недостатньо для того, щоб проламати оборону.

Крім того, Фокус писав, що ЗС РФ почали операцію в прикордонних районах Харківської області. Представники обласної та місцевої влади звітують про евакуацію населення з Вовчанська та інших громад. Попри складну ситуацію у цьому районі, українські військові продовжують вживати потрібні заходи.