Наступление ВС РФ на Харьковщине: в Госдепе оценили вероятность дальнейшего прорыва врага

Заместитель спикера Госдепа Ведант Пател выразил убеждение, что Украине удастся получить ключевое преимущество в этой борьбе, а поступление американской помощи позволит ВСУ продолжать противостоять агрессии РФ.

Related video

Несмотря на все попытки российских оккупантов продвинуться в Харьковской области, в Вашингтоне не ожидают существенных прорывов на этом направлении. Об этом во время брифинга сообщил заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател, пишет "Европейская правда".

Чиновник отметил, что, по прогнозам американских экспертов, российская армия в течение следующих нескольких недель будет пытаться продвинуться вперед в Харьковской области, и, возможно, достигнет определенных успехов.

"Но мы не ожидаем каких-то серьезных прорывов, и со временем дополнительный приток американской помощи и постоянная поддержка со стороны партнеров позволит Украине продолжать противостоять этой агрессии", — заявил Пател.

Представитель Госдепа отметил, что в США убеждены в возможности украинской стороны сохранить ключевое преимущество в этой борьбе, а ее военные наносят значительные потери оккупационной армии РФ.

Напомним, что командир второго штурмового батальона 5 ОШБр Алексей Тарасенко объяснил, имеет ли влияние обострение ситуации в Харьковской области на боевые действия в районе Часового Яра. По мнению военного, имеющихся сейчас сил и ресурсов у захватчиков недостаточно для того, чтобы проломить оборону.

Кроме того, Фокус писал, что ВС РФ начали операцию в приграничных районах Харьковской области. Представители областной и местной власти отчитываются об эвакуации населения из Волчанска и других громад. Несмотря на сложную ситуацию в этом районе, украинские военные продолжают принимать нужные меры.