Боец ВСУ ответил, повлияли ли бои в Харьковской области на Часов Яр (карта)

Военнослужащий Алексей Тарасенко заверил, что сейчас защитникам хватает боеприпасов, а дефицит конкретных калибров удается компенсировать. По его словам, у ВС РФ недостаточно ресурсов, чтобы проломить оборону.

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Заместитель командира второго штурмового батальона 5 ОШБр Алексей Тарасенко ответил, повлияло ли обострение в Харьковской ситуации на боевые действия в районе Часового Яра. Об этом со ссылкой на эфир телемарафона 14 мая сообщили в "УНИАН".

"Ситуация вокруг Часового Яра не меняется. Линия фронта не продвигается в ту или иную сторону. Противник, скажем так, не пытается искать новых каких-то способов или направлений для своих атак", — рассказал военный.

Он предположил, что "некоторое ослабление наступательного порыва" ВС РФ может будет связано с большими потерями врага в районе Часового Яра в Донецкой области.

"И с недостаточностью ресурсов для того, чтобы проломить достаточно надежную оборону Вооруженных Сил в этом районе", — отметил Тарасенко.

Часов Яр на карте боевых действий Фото: Deep State

Заместитель командира заверил, что сейчас защитникам хватает запаса снарядов, чтобы останавливать противника. В то же время, по его словам, любой артиллерист сказал бы, что боеприпасов недостаточно всегда.

"В целом результат говорит о том, что на минимальном пределе, но есть чем сдерживать противника. Конечно, дефицит некоторых калибров на советские минометы, минометы различных систем, однако компенсируем FPV-дронами, сбросами, крайне качественной работой наших пилотов", — добавил военнослужащий.

Напомним, аналитики ISW 13 мая заявили, что приоритет ВС РФ в Харьковской области — быстрое создание "буферной зоны" вдоль границы. Сейчас пройти вглубь в северную часть региона враг не пытается.

Также 13 мая в ISW сообщили, что ВСУ удалось восстановить утраченные позиции в районе Часового Яра. Вокруг города шли более тяжелые бои.