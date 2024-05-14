ВСУ восстановили позиции возле Часового Яра: как изменилась ситуация на фронте (карта)

Российские военные пытаются начать наступление с западной окраины Богдановки в сторону Калиновки для того, чтобы создать условия для окружения Часового Яра через северный фланг. В течение суток бои продолжались возле Григорьевки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки, рассказали аналитики ISW.

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Вооруженные силы Украины восстановили утраченные позиции в районе Часового Яра Донецкой области, вблизи населенного пункта продолжались ожесточенные бои. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 13 мая.

"Украинские войска недавно восстановили утраченные позиции к северо-востоку от Часового Яра, тогда как 13 мая вокруг Часового Яра продолжались тяжелые бои", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 12 мая, украинские военные деоккупируют удерживаемую россиянами позицию в лесной зоне на юго-западе Богдановки. По словам российского военкора, ВС РФ якобы пытаются начать наступательные действия с западной окраины Богдановки в сторону Калиновки, вероятно, для того, чтобы создать условия для окружения Часового Яра через его северный фланг.

Российские источники отметили, что оккупанты наступают на южном фланге Часового Яра, в частности, к западу от Ивановского и в районе заповедника "Ступки-Голубовские 2". Один российский военкор утверждал, что войска РФ якобы прорвали украинскую оборону и вошли в Клещеевку, однако другой милблогер опроверг это и отметил, что атака на село была неудачной и привела к потерям "почти всей штурмовой группы". Аналитики ISW не наблюдали визуальных доказательств российской атаки на Клещиевку.

В Генштабе ВСУ сообщили, что бои продолжались возле Григорьевки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки.

Ситуация возле Часового Яра

Что происходит возле Часового Яра: данные Генштаба ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, в течение 13 апреля, украинские военные отбили 35 российских атак на направлениях Бахмут — Ивановское, Бахмут — Клещиевка, Одрадовка — Клещиевка. В частности, не было потеряно ни одной позиции, на некоторых участках улучшили тактическое положение, а на других из-за интенсивного огневого воздействия ВС РФ было проведено изменение позиций для сохранения жизни военных ВСУ и спланированы мероприятия по перегруппировке подразделений.

Напомним, 10 мая руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко сообщил, что наступлением на Харьковщине ВС РФ хотят оттянуть часть сил ВСУ и уменьшить их присутствие на востоке. По его словам, настоящей целью противника являются населенные пункты в Донецкой области, в частности, Покровск, Часов Яр, Константиновка.

В тот же день военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что украинским военным не удастся удержать Часов Яр Донецкой области, если у военных не будет ресурсов для стабилизации на фронте. Он отметил, что враг атакует не только в лоб, но и обходит с флангов.