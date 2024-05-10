Покровск, Часов Яр, Константиновка: в ЦПД назвали главную зону удара ВС РФ (видео)

Андрей Коваленко заявил, что наступление россиян на Харьковскую область является не что иным, как маневром для оттягивания украинских войск с других направлений.

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Российские войска своими попытками наступления на севере Харьковской областипытаются оттянуть часть сил ВСУ и уменьшить присутствие количества сил обороны непосредственно на Востоке, где планируется главный удар врага. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

По его словам, на самом деле целью российской армии являются населенные пункты в Донецкой области.

"Это Покровск, Часов Яр, Константиновка. Также стоит говорить о Курахово, Мирнограде и о других городах. Это главная зона удара врага", — заявил Коваленко.

Он пояснил, что нынешний удар на Харьковской области — это манёвр для оттягивания наших сил.

"Сейчас будут проводиться ИПСО, что российская армия стремительно продвигается к Харькову, разгоняя панику. Это делается для того, чтобы оттянуть часть сил нашей армии".

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что по всей линии фронта продолжаются тяжелые бои. Глава государства вместе с главкомом ВСУ Александром Сирским обсудил оборонительные действия и усиление позиций в Харьковской области и вблизи Часового Яра в Донецкой области.

Бойцы Нацгвардии разгромили десантников ВС РФ, которые пытались прорвать границу на севере Харьковской области. А подразделение "Перун" 42-й отдельной механизированной бригады ликвидировать четыре БМП россиян вместе с личным составом вблизи села Пыльная.