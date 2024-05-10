"Пытаются оттянуть силы": наступления РФ на Харьковщину нет, — ОСУВ "Хортица"

По словам Назара Волошина, россияне стремятся посеять панику среди украинцев. А также оттянуть резервы ВСУ на более "горячие" направления фронта на востоке Украины.

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Активизация войск РФ на границе с Харьковской областью и усиление обстрелов является вражеской информационно-психологической операцией (ИПСО). Об этом заявил представитель оперативно-стратегического командования войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии "Громадському".

Волошин уверяет, что россияне прежде всего хотят посеять панику среди украинцев и помешать командованию ВСУ перебрасывать собственные резервы в Донецкую и Луганскую области.

"Наступления на севере Харьковщины нет. Силы обороны совместно с Вооруженными силами и различными военными формированиями контролируют ситуацию. Россияне пытаются оттянуть наши силы и средства на Харьковщину из Донецкой области", — рассказал представитель "Хортицы".

Наступление РФ на Харьковщине, что известно:

ВС РФ предприняли попытку штурма на Волчанском направлении около 5 утра 10 мая.

В Харьковскую область направили резервные подразделения Сил обороны. Украинские военные держат позиции.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил усиление обстрелов Волчанска и работу российских ДРГ. Однако, по его словам, группировка противника не представляет угрозы для Харькова и территориальных потерь нет.

Руководитель ЦПД (Центре противодействия дезинформации) СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что у россиян есть ресурсы для дальнейшей активизации в частности на Харьковщине и Сумщине. Но "нет сил наступать на Харьков и Сумы".

Президент Украины Владимир Зеленский этим вечером заявил, что в Харьковской области ВС РФ начали контрнаступательные действия, но Силы обороны знали о планах врага, поэтому встретили российский штурм огнем.

Фокус опросил военных экспертов и составил прогноз по ситуации, которая складывается на Харьковщине и Сумщине.