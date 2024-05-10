Разбили десант ВС РФ: нацгвардейцы рассказали о попытке прорыва границы на Харьковщине

По данным бойцов, россияне под прикрытием бронетехники пытались прорвать границу, однако спецназ НГУ "Омега" на одном из участков ликвидировал вражескую БМП и до 10 человек личного состава.

Related video

Бойцы 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины разгромили российских десантников, которые пытались прорвать границу на севере Харьковской области. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

Сообщается, что воины Нацгвардии уничтожили боевую машину пехоты (БМП) вместе с вражеским десантом и около одного отделения (от 5 до 10 человек) личного состава ВС РФ.

"Как сообщали в Минобороны, примерно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на сейчас эти атаки отражены, продолжаются бои различной интенсивности", — говорится в сообщении.

ВС РФ прорвали границу в Харьковской области: что известно

Утром 10 мая военные стали сообщать о попытках прорыва границы на севере Харьковской области и массированных обстрелов близлежащих населенных пунктов, включая город Волчанск, который, по данным Харьковской ОВА, всю ночь подвергался обстрелам из ствольной и реактивной артиллерии, а также управляемых авиационных ракет.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия начала наступление в Харьковской области. Силы обороны отбили атаки противника. При этом украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что россияне якобы сумели зайти в четыре села в Харьковской области.

По данным OSINT-аналитиков DeepState, Силам обороны удалось уничтожить три единицы техники ВС РФ. Бои происходили к северу от населенных пунктов Мороховец-Олейниково. Российские войска двигались со стороны села Пыльная.

Напомним, Фокус собрал в один материал события, которые развернулись на границе в Харьковской области, где российские войска попытались прорвать границу.