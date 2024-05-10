"По всей линии фронта — тяжелые бои": Зеленский назвал важные направления для обороны Украины

Украинские войска усиливают позиции в Харьковской области и в городе Часов Яр Донецкой области.

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По всей линии фронта продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Он отметил, что получил доклад от Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Военный доложил о решениях, которые дадут украинским защитникам больше возможностей. Направлениям в Харьковской области, Покровском и другим локациям, где были удары в Донецкой области, уделялось особое внимание.

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Первые 12 часов наступления ВС РФ в Харьковской области были решающими, — Defence Express (видео)

"Обсудили оборонительные действия и усиление наших позиций на Харьковщине. Отдельно — Часов Яр", — пояснил руководитель государства.

Бои в Харьковской области и прорыв РФ на границе 10 мая

Войска РФ утром 10 мая активизировали наступление на Харьковскую область. Обстрелы города Волчанск продолжались, кроме бомб и артиллерии российские оккупанты применяют беспилотники и системы РЭБ.

Аналитики DeepState сообщали, что бойцы ВСУ остановили три российских танка в 3 км вглубь территории украинской территории. Войска РФ атаковали позиции Сил обороны в 26 км от северных окраин Харькова. Бойцы украинских войск ликвидировали танки, которые сумели все же пройти до перекрестка среди полей.

Все штурмовые действия российских подразделений на севере и востоке Харьковской области были отражены. По словам начальника областной военной администрации Олега Синегубова, украинские войска были готовы к провокациям со стороны захватчиков и встретили их огнем. При этом жителям ближайших населенных пунктов советуют эвакуироваться.

Напомним, 10 мая агентство Reuters сообщило о том, что попытка наступления войск РФ в Харьковской области открывает новый фронт в войне. Российские войска, как информируют журналисты, имеют целью продвинуть украинские подразделения на 10 км вглубь Украины для создания "буферной зоны".