ЗС РФ створюють буферну зону на Харківщині, вглиб області не просуваються, — ISW (карта)

Аналітики ISW заявили, що удари по мостах з боку армії РФ свідчать про те, що російські війська надають пріоритет негайному здобуттю перемоги в неукріпленому районі на півночі України.

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Російські війська продовжують просуватись на північ і північний схід від Харкова, проте надають пріоритет швидкому створенню "буферної зони" вздовж міжнародного кордону, а не створенню умов для глибшого проникнення в північну частину Харківської області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 13 травня 2024 року.

Зокрема геолокаційні кадри, опубліковані 13 травня, показують, що російські війська просунулися в Глибоке (на північ від Липців), а також на південний захід від Олійникового. Також геолокаційні кадри свідчать, що російські війська захопили Вовчанський м'ясокомбінат на півночі Вовчанська.

"Відносно швидкі темпи просування російських військ у Вовчанську та повідомлення про знищення ними кількох мостів через ключові водні артерії в межах населеного пункту свідчать про те, що російські війська надають перевагу створенню "буферної зони", а не більш глибокому проникненню, як це передбачалося раніше за оцінками ISW", — йдеться у звіті.

Карта ISW, обстановка на Харківському напрямку Фото: ISW

Аналітики ISW заявили, що удари по мостах з боку армії РФ свідчать про те, що російські війська надають пріоритет негайному здобуттю перемоги в неукріпленому районі на півночі України, адже ці мости знадобляться окупантам для переходу і забезпечення стабільної логістики через річку Вовча для наступальних операцій вглиб північної Харківської області.

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Про прагнення швидко здобути перемогу також свідчить розгортання бронетехніки в цьому районі свідчить про те, що російські війська прагнуть швидко здобути перемогу, але не створюють умов для того, щоб ця перемога була досягнута на південному березі річки Вовча в глибині північної частини Харківської області.

"Ця буферна зона одночасно наблизить російські війська до міста Харкова в радіусі досяжності ствольної артилерії і виведе основні російські логістичні центри з-під досяжності української ствольної артилерії…Нинішні темпи російського просування на цій осі не обов'язково свідчать про подальші наступальні можливості російських сил, які проводять наступальні операції, хоча, за повідомленнями, Росія зберігає значні резерви для використання початкових успіхів на цій осі", — зазначили в ISW.

Нагадаємо, 13 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові завдали вогневого ураження по ЗС РФ під час наступу на Харків та почали витискати російські підрозділи за межі Вовчанська.

У звіті від 10 травня аналітики ISW зазначили, що російські війська розташовується на відстані 30 кілометрів від Харкова, але ЗС РФ буде важко захопити місто, оскільки вони не створили "стратегічного резерву" для цієї мети.