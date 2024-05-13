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ЗС РФ почали оточувати Вовчанськ на Харківщині з одного боку, — депутат облради (відео)

Російські окупанти фото
Фото: РИА Новости | У Харківській обласній раді розповіли про ситуацію навколо Вовчанська (ілюстративне зображення)

За словами Олександра Скорика, противник фактично зруйнував місто на сході постійними обстрілами. Водночас бійці ЗСУ продовжують обороняти Вовчанськ від росіян.

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Російські окупанти почали оточувати місто Вовчанськ у Харківській області з одного боку. Населений пункт практично зруйнований ворожими обстрілами. Про це детальніше розповів депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик в ефірі телеканалу "Еспресо.TV".

За його словами, тривають дуже важкі та позиційні бої, а противник має просування на цьому напрямку. Водночас Сили оборони продовжують захищати Харківську область від російської агресії.

"За останньою інформацією з Вовчанська, у ворога є просування. Місто починають оточувати з одного боку. Тривають дуже складні позиційні бої. Сили оборони України під щільним вогнем, постійними прильотами КАБів і штурмовими діями, ведуть оборону", — заявив Олександр Скорик.

Окремо депутат Харківської обласної ради додав, що місто Вовчанськ фактично було зруйноване і там не залишилося жодного вцілілого помешкання. Лише за минулу добу бійці ЗС РФ випустили по цій території майже 30 ракет і керованих авіаційних бомб. Людей продовжують евакуювати.

"Учора з Вовчанська та ближніх районів було евакуйовано 1600 осіб. З 10 травня — початку ворожих наступальних дій, з цієї території загалом було евакуйовано 6000 осіб", — підсумував Олександр Скорик.

Нагадаємо, 13 травня з'явилася інформація, що в Харківську область перекинули бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Їм уже вдалося знешкодити понад 200 російських солдатів і 80 одиниць військової техніки. Оборона регіону триває.

12 травня повідомлялося, що державний секретар США Ентоні Блінкен висловився про наступ ЗС РФ у Харківській області. За його словами, Україна обов'язково утримає лінію фронту, а Вашингтон допоможе їй це зробити. Уже зараз вирішуються питання для прискорення поставок зброї.

11 травня під час традиційного відеозвернення ситуацію в Харківській області прокоментував і президент України Володимир Зеленський. За його словами, Сили оборони ведуть контрударні дії, захищаючи територію від росіян.