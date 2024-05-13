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Военный Фокус Российско-украинская война Наступление ВС РФ в Харьковской области

ВС РФ начали окружать Волчанск на Харьковщине с одной стороны, — депутат облсовета (видео)

Российские оккупанты фото
Фото: РИА Новости | В Харьковском областном совете рассказали про ситуацию вокруг Волчанска (иллюстративное изображение)

По словам Александра Скорика, противник фактически разрушил город на востоке постоянными обстрелами. При этом бойцы ВСУ продолжают оборонять Волчанск от россиян.

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Российские оккупанты начали окружать город Волчанск в Харьковской области с одной стороны. Населенный пункт практически разрушен вражескими обстрелами. Об этом детальнее рассказал депутат Харьковского областного совета Александр Скорик в эфире телеканала "Еспресо.TV".

По его словам, продолжаются очень тяжелые и позиционные бои, а у противника есть продвижения на этом направлении. В то же время Силы обороны продолжают защищать Харьковскую область от российской агрессии.

"По последней информации из Волчанска, у врага есть продвижение. Город начинают окружать с одной стороны. Продолжаются очень сложные позиционные бои. Силы обороны Украины под плотным огнем, постоянными прилетами КАБов и штурмовыми действиями, ведут оборону", — заявил Александр Скорик.

Отдельно депутат Харьковского областного совета добавил, что город Волчанск фактически был разрушен и там не осталось ни одного уцелевшего помещения. Лишь за прошлые сутки бойцы ВС РФ выпустили по этой территории около 30 ракет и управляемых авиационных бомб. Людей продолжают эвакуировать.

"Вчера из Волчанска и ближних районов было эвакуировано 1600 человек. С 10 мая — начала вражеских наступательных действий, с этой территории в целом было эвакуировано 6000 человек", — подытожил Александр Скорик.

Напомним, 13 мая появилась информация, что в Харьковскую область перебросили бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады. Им уже удалось обезвредить более 200 российских солдат и 80 единиц военной техники. Оборона региона продолжается.

12 мая сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен высказался о наступлении ВС РФ в Харьковской области. По его словам, Украина обязательно удержит линию фронта, а Вашингтон поможет ей это сделать. Уже сейчас решаются вопросы для ускорения поставок оружия.

11 мая во время традиционного видеообращения ситуацию в Харьковской области прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Силы обороны ведут контрударные действия, защищая территорию от россиян.