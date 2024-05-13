ВС РФ начали окружать Волчанск на Харьковщине с одной стороны, — депутат облсовета (видео)

По словам Александра Скорика, противник фактически разрушил город на востоке постоянными обстрелами. При этом бойцы ВСУ продолжают оборонять Волчанск от россиян.

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Российские оккупанты начали окружать город Волчанск в Харьковской области с одной стороны. Населенный пункт практически разрушен вражескими обстрелами. Об этом детальнее рассказал депутат Харьковского областного совета Александр Скорик в эфире телеканала "Еспресо.TV".

По его словам, продолжаются очень тяжелые и позиционные бои, а у противника есть продвижения на этом направлении. В то же время Силы обороны продолжают защищать Харьковскую область от российской агрессии.

"По последней информации из Волчанска, у врага есть продвижение. Город начинают окружать с одной стороны. Продолжаются очень сложные позиционные бои. Силы обороны Украины под плотным огнем, постоянными прилетами КАБов и штурмовыми действиями, ведут оборону", — заявил Александр Скорик.

Отдельно депутат Харьковского областного совета добавил, что город Волчанск фактически был разрушен и там не осталось ни одного уцелевшего помещения. Лишь за прошлые сутки бойцы ВС РФ выпустили по этой территории около 30 ракет и управляемых авиационных бомб. Людей продолжают эвакуировать.

"Вчера из Волчанска и ближних районов было эвакуировано 1600 человек. С 10 мая — начала вражеских наступательных действий, с этой территории в целом было эвакуировано 6000 человек", — подытожил Александр Скорик.

Напомним, 13 мая появилась информация, что в Харьковскую область перебросили бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады. Им уже удалось обезвредить более 200 российских солдат и 80 единиц военной техники. Оборона региона продолжается.

12 мая сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен высказался о наступлении ВС РФ в Харьковской области. По его словам, Украина обязательно удержит линию фронта, а Вашингтон поможет ей это сделать. Уже сейчас решаются вопросы для ускорения поставок оружия.

11 мая во время традиционного видеообращения ситуацию в Харьковской области прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Силы обороны ведут контрударные действия, защищая территорию от россиян.