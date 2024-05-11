Срывать российские наступательные замыслы — это сейчас задача номер один, — Зеленский (видео)

Выполнение этой задачи, по словам главы государства, зависит от каждого солдата. Во время обращения Зеленский особо отметил бойцов 47-й бригады, которые сейчас эффективно воюют на Покровском направлении.

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Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение к украинцам, коротко рассказав о ситуации на фронте, в частности на Харьковщине, где сейчас больше всего рисков российских наступательных действий. Видео появилось на сайте Офиса президента.

Президент отметил, что оборонительные операции продолжаются на Харьковщине, в районе приграничных сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка.

Обращение Зеленского

"Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию", сказал президент.

По его словам, особенно напряженной остается ситуация в Донецкой области, в частности Покровское направление, где ежесуточно происходит по более 30 боевых столкновений.

Зеленский поблагодарил каждую нашу бригаду, которая смело защищает позиции, отражает штурмы и уничтожает оккупанта.

"Срывать российские наступательные замыслы — это сейчас задача номер один. Выполнение этой задачи зависит от каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера. Спасибо всем командирам, которые действительно делают все необходимое, чтобы наши воины были правильно мотивированы и четко знали, как действовать", — сказал президент. И особо отметил бойцов 47-й отдельной механизированной бригады, которые эффективно воюют именно на Покровском направлении.

И 1-й батальон 110-й отдельной механизированной бригады, которые сегодня сбили очередной российский Су-25.

"Оккупант должен почувствовать, что нигде в Украине для него не будет легко", — сказал президент, отметив, что ВСУ укрепляют позиции на Харьковщине — туда добавляют сил, а артиллерия работает именно так, как нужно.

Напомним, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов прокомментировал ситуацию в Харьковской области. Особенно трудно сейчас в городе Волчанск: в течение суток враг по городу и окружающим населенным пунктам выпустил более 20 КАБов.