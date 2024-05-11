"Нечего летать": украинские зенитчики поразили еще один российский Су-25 (фото)

О приземлении вражеского штурмовика сообщило командование 100-й отдельной механизированной бригады. Несколькими днями ранее бойцы этого подразделения сбили российский Су-25 сразу после своего возвращения на фронт.

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Украинские бойцы похвастались еще одним сбитым российским штурмовиком Су-25. Сообщение появилось на Facebook-странице 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

"Самолетопад российских воздушных судов продолжается. Опять замечательная работа зенитчиков 110 бригады", — отметили воины в посте.

Россияне потеряли самолет Су-25, который сбила 110-я бригада

"Оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в нашем небе. Будут падать и дальше", — резюмировали они, отметив, что сбили Су-25. Где именно бойцы ВСУ "приземлили сушку", они не сообщили. Интересно, но в комментариях предположили, что российской самолет могли сбить с помощью американского Stingers.

Стоит отметить, что Су-25 — это одноместный бронированный дозвуковой штурмовик. Он предназначен для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий. Может атаковать наземные и надводные цели, а также воздушные медленные цели: вертолеты и транспортные самолеты.

Это уже второй Су-25 который бойцы 110-й отдельной механизированной бригады сбили за последние две недели. О первом пораженном самолете они сообщили 4 мая. Бойцы 110-й бригады два месяца восстанавливались после боев в Авдеевке. На третьи сутки после сообщения о возвращении на фронт они сбили российский самолет.