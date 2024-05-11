"Нічого літати": українські зенітники уразили ще один російський Су-25 (фото)

Про приземлення ворожого штурмовика повідомило командування 100-ї окремої механізованої бригади. Кілька днів раніше бійці цього підрозділу збили російський Су-25 одразу після свого повернення на фронт.

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Українські бійці похизувались ще одним збитим російським штурмовиком Су-25. Повідомлення з'явилось на Facebook-сторінці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади", — зазначили воїни у пості.

Росіяни втратили літака Су-25, який збила 110-та бригада

"Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі", — резюмували вони, зазначивши, що збили Су-25. Де саме бійці ЗСУ "приземлили сушку", вони не повідомили. Цікаво, але в коментарях припустили, що російській літак могли збити за допомогою американського Stingers.

Варто зазначити, що Су-25 – це одномісний броньований дозвуковий штурмовик. Він призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій. Може атакувати наземні та надводні цілі, а також повітряні повільні цілі: гелікоптери і транспортні літаки.

Це вже другий Су-25 який бійці 110-ї окремої механізованої бригади збили за останні два тижні. Про перший уражений літак вони повідомили 4 травня. Бійці 110-ї бригади два місяці відновлювались після боїв у Авдіївці. На третю добу після повідомлення про повернення на фронт вони збили російський літак.