Зривати російські наступальні задуми — це зараз завдання номер один, — Зеленський (відео)

Виконання цього завдання, за словами очільника держави, залежить від кожного солдата. Під час звернення Зеленський особливо відзначив бійців 47-ї бригади, які наразі ефективно воюють на Покровському напрямку.

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Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення до українців, коротко розказавши про ситуацію на фронті, зокрема на Харківщині, де зараз найбільше ризиків російських наступальних дій. Відео з'явилося на сайті Офісу президента.

Президент зазначив, що оборонні операції тривають на Харківщині, у районі прикордонних сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка.

Звернення Зеленського

"Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію", — сказав президент.

За його словами, особливо напруженою залишається ситуація на Донеччині, зокрема Покровський напрямок, де щодобово відбувається по понад 30 бойових зіткнень.

Зеленський подякував кожній нашій бригаді, яка сміливо захищає позиції, відбиває штурми та знищує окупанта.

"Зривати російські наступальні задуми – це зараз завдання номер один. Виконання цього завдання залежить від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера. Дякую всім командирам, які дійсно роблять усе необхідне, щоб наші воїни були правильно мотивовані та чітко знали, як діяти", — сказав президент. Він особливо відзначив бійців 47-ї окремої механізованої бригади, які ефективно воюють саме на Покровському напрямку.

Та 1-й батальйон 110-ї окремої механізованої бригади, які сьогодні збили черговий російський Су-25.

"Окупант повинен відчути, що ніде в Україні для нього не буде легко", — сказав президент, зауваживши, що ЗСУ зміцнюють позиції на Харківщині — туди додають сил, а артилерія працює саме так, як потрібно.

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов прокоментував ситуацію в Харківській області. Особливо важко нині в місті Вовчанськ: упродовж доби ворог по місту й навколишніх населених пунктах випустив понад 20 КАБів.