Волчанск превращается в Бахмут: в Нацполиции рассказали о наступлении ВС РФ

Россияне бьют по Волчанску 200 и 500-килограммовыми авиабомбами. Город к северо-востоку от Харькова превращается в руины и может повторить судьбу Бахмута, уничтоженного ВС РФ.

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Украинцев продолжают эвакуировать из города Волчанска, который оказался на пути наступления РФ на Харьков. Национальная полиция объясняет гражданам, что им не спастись от ударов КАБами и артиллерии, поэтому лучше выезжать. О том, как действуют оккупационные войска и как действуют Силы обороны, начальник Главного управления (ГУ) Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко рассказал в интервью "Украинскому радио".

Наступление РФ на Харьков — что происходит

Тимошко сообщил, что город Волчанск страдает от массированных ударов ВС РФ, которые штурмуют город. Полицейский напомнил о тактике врага, которую он ранее уже применил. Сначала россияне уничтожают все здания на территории, которую пытаются оккупировать. После этого начинаются штурмовые действия. Правоохранитель сравнил события в населенном пункте с предыдущими действиями РФ: его будут разрушать до состояния, в котором были Бахмут и Марьинка.

"Сначала идет обстрел определенной территории артиллерией, КАБами, выжигается все живое, потом они заходят на эту территорию. В каком-то смысле Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку", — заявил полицейский.

В течение суток на город сбрасывают КАБы, весом 250 и 500 кг. Одна такая бомба способна снести целый дом, сказал Тимошко. Он призвал людей эвакуироваться и не надеяться, что они смогут пережить боевые действия и оккупацию.

"Чтобы сохранить жизнь, мы рекомендуем выезжать. Возможно, на конец сегодняшнего дня вывезем большинство людей. Мы говорим и о Волчанске, и о Липце", — прозвучало в эфире.

Тем временем на портале Kyiv Independent опубликовали репортаж из Волчанска. На видео появляется мужчина, у которого россияне разрушили полностью дом, тяжело ранили жену. Однако он остается в городе, поскольку хочет ухаживать за козами и котом.

Бои под Волчанском по состоянию на 13 мая

Отметим, Волчанск повторно оказался в зоне боев 10 мая 2024 года. Сначала ВС РФ нанесли массированный удар из РСЗО "Град", который разрушил частные дома и вызвал пожары. После этого в СМИ сообщили о появлении российской техники и штурмовых подразделений, которые двинулись в направлении Харькова.

Наступление РФ на Харьков — что происходит в Волчанске 13 мая Фото: DeepState

Наступление РФ на Харьков оценили аналитики Института изучения войны. Они объяснили, что усиление боевых действий именно в этом направлении — это следствие действий стран Запада. В отчете от 12 мая аналитики напомнили о запрете украинцам бить западным оружием по российской территории: этот запрет дал врагу возможность свободно подготовиться к наступлению.

Напоминаем, военный эксперт рассказал о трех целях, которые хотели бы достичь россияне во время наступления на Харьков. Между тем в Харьковской военной администрации начали оправдываться относительно строительства фортификаций. Чиновники объясняют, что линию обороны строили в условиях постоянных обстрелов, поэтому она не такая "плотная", как было бы нужно.