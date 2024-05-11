Стратегическая цель: в ISW объяснили, зачем ВС РФ пошли в наступление на Харьков (карта)

Российские военные пытаются разжечь панику среди украинских военных, чтобы они перебросили личный состав и средства из Донецкой и Луганской областей в Харьковскую область, рассказали аналитики ISW.

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Наступление Вооруженных сил Российской Федерации в Харьковской области имеет стратегическую цель и направлено на подтягивание украинских сил к этому району, чтобы у оккупантов появилась возможность продвижения на других участках фронта. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 10 мая.

По словам представителя ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, враг пытается разжечь панику среди украинской армии, чтобы заставили перебросить ресурсы и личный состав из Донецкой и Луганской областей в Харьковскую область.

"Российские войска пытались использовать возможности для продвижения на многих участках линии фронта на востоке Украины из-за недостатка украинской живой силы и техники в последние недели, достигая тактических успехов к северо-западу и западу от Авдеевки, а также усиливая усилия в направлении Часового Яра", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что возобновление наступления на севере Харьковщины и достижения значительных тактических достижений может привести к тому, что украинское военное командование выделит живую силу и другие средства для обороны территории, тогда как в противном случае эти ресурсы могли быть предназначены для обороны в других районах.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 28 апреля, что украинская армия перебросила артиллерийские и танковые подразделения в "наиболее угрожающие" районы на Харьковском направлении. Тогда как в Минобороны Украины сообщили 10 мая, что ВСУ развернули дополнительные резервы для обороны на севере региона.

В ISW считают, что российское командование убеждено, что эта стратегическая попытка стянуть и закрепить украинские силы на Харьковском направлении может ослабить оборону ВСУ и позволить оккупантам осуществить прорыв в любом районе, который станет уязвимым. В частности, враг может активизировать усилия по расширению прорыва на северо-западе от Авдеевки и попытках захватить Часов Яр.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, аналитики ISW в отчете за 10 мая сообщили, что россиянам будет трудно захватить Харьков несмотря на то, что они расположены в 30 километрах от города. В частности, противник не создал "стратегического резерва" для этого.

11 мая стало известно, что военные ВС РФ откажутся штурмовать Харьковскую область. В "Атеш" отметили, что враг сдает качественные укрепления на российско-украинской границе.