Наступление на Харьков: в области продолжаются бои за населенные пункты в серой зоне, — Генштаб

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонительных рубежах вблизи Стрелечи, Пыльного, Борисовки, Олейниково и Огирцево.

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В Харьковской области сейчас идут бои за ряд населенных пунктов, которые в течение длительного времени находились в так называемой "серой зоне". Вооруженные силы Украины обороняют эти территории от наступления российских оккупационных войск. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Сейчас продолжаются бои за населенные пункты в приграничье, которые находились фактически в серой зоне — Стрелечья, Пыльное и Борисовка, а также в районе Олейниково и Огирцево", — говорится в сообщении.

В Генштабе уточнили, что украинские защитники ведут оборонительные бои против попыток российских оккупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории нашего государства.

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"В направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные мероприятия. Враг применяет пехоту и технику", — отметили в Генштабе.

Там также сообщили, что Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонительных рубежах.

"Осуществляется огневое поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупанта, который вклинился в нашу оборону", — отметили в Генштабе.

пост Генштаба о наступлении на Харьков Фото: скриншот

Напомним, утром 10 мая лейтенант ВСУ "Алекс" передал, что также ночью российские оккупанты пытались прорвать границу в районе города Волчанск в Чугуевском районе Харьковской области.

Попытку наступления в Харьковской области подтвердили в Минобороны Украины. В министерстве заявили, что попытка прорыва началась в 5:00 утра, но успехом не увенчалась.

Впоследствии начало наступления на Харьков подтвердил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что ближе к 7:00 состоялся артиллерийский бой, но продвижение ВС РФ остановили.