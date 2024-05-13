Вовчанськ перетворюється на Бахмут: у Нацполіції розповіли про наступ ЗС РФ

Росіяни б'ють по Вовчанську 200 та 500-кілограмовими авіабомбами. Місто на північний схід від Харкова перетворюється на руїни та може повторити долю Бахмута, знищеного ЗС РФ.

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Українців продовжують евакуювати з міста Вовчанська, яке опинилось на шляху наступу РФ на Харків. Національна поліція пояснює громадянам, що їм не врятуватись від ударів КАБами та артилерії, тому краще виїжджати. Про те, як діють окупаційні війська та як діють Сили оборони, начальник Головного управління (ГУ) Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко розповів у інтерв'ю "Українському радіо".

Наступ РФ на Харків — що відбувається

Тимошко повідомив, що місто Вовчанськ потерпає від масованих ударів ЗС РФ, які штурмують місто. Поліцейський нагадав про тактику ворога, яку він раніше вже застосував. Спершу росіяни нищать усі будівлі на території, яку намагаються окупувати. Після цього починаються штурмові дії. Правоохоронець порівняв події у населеному пункті з попередніми діями РФ: його руйнуватимуть до стану, в якому були Бахмут та Мар'їнка.

"Спочатку йде обстріл певної території артилерією, КАБами, випалюється все живе, потім вони заходять на цю територію. В якомусь сенсі Вовчанськ перетворюється на Бахмут чи Мар'їнку", — заявив поліцейський.

Протягом доби на місто скидають КАБи, вагою 250 та 500 кг. Одна така бомба здатна знести цілий будинок, сказав Тимошко. Він закликав людей евакуюватись і не сподіватись, що вони зможуть пережити бойові дії та окупацію.

"Щоб зберегти життя, ми рекомендуємо виїжджати. Можливо, на кінець сьогоднішнього дня вивеземо більшість людей. Ми говоримо і про Вовчанськ, і про Липці", — пролунало у ефірі.

Тим часом на порталі Kyiv Independent опублікували репортаж з Вовчанська. На відео з'являється чоловік, у якого росіяни зруйнували повністю будинок, важко поранили дружину. Однак він лишається у місті, оскільки хоче доглядати за козами і котом.

Бої під Вовчанськом станом на 13 травня

Зазначимо, Вовчанськ повторно опинився у зоні боїв 10 травня 2024 року. Спершу ЗС РФ завдали масованого удару з РСЗВ "Град", який зруйнував приватні будинки і спричинив пожежі. Після цього у ЗМІ повідомили про появу російської техніки та штурмових підрозділів, які рушили у напрямку Харкова.

Наступ РФ на Харків - що відбувається у Вовчанську 13 травня Фото: DeepState

Наступ РФ на Харків оцінили аналітики Інституту вивчення війни. Вони пояснили, що посилення бойових дій саме у цьому напрямку — це наслідок дій країн Заходу. У звіті від 12 травня нагадали про заборону українцям бити західною зброєю по російській території: ця заборона дала ворогу можливість вільно підготуватись до наступу.

Нагадуємо, військовий експерт розповів про три цілі, які хотіли б досягнути росіяни під час наступу на Харків. Тим часом у Харківській військові адміністрації почали виправдовуватись щодо будівництва фортифікацій. Посадовці пояснюють, що лінію оборони будували в умовах постійних обстрілів, тому вона не така "щільна", як було б потрібно.