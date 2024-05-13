Спроби ЗС РФ захопити Вовчанськ: в ISW пояснили причетність Заходу до подій у місті (карта)

Через близьке розміщення Вовчанська до кордону з РФ, противник отримав багато можливостей. Росіяни намагаються оточити місто, наближаючись до нього з різних сторін, розповіли аналітики ISW.

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Наступ Збройних сил Російської Федерації на Вовчанськ у Харківській області є наслідком "мовчазної політики" Заходу щодо неможливості використання ЗСУ наданих систем для ударів по військових цілях у РФ. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 12 травня.

"Російські наступальні зусилля із захоплення Вовчанська значною мірою є наслідком мовчазної політики Заходу про те, що українські сили не можуть використовувати надані Заходом системи для ударів по законних військових цілях у Росії", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що противник намагається оточити Вовчанськ, він наближається до міста через Бугруватку, Старицю й Ізбицьке та через Вовчанські Хутори. Зокрема, в разі захоплення будь-якого з цих населених пунктів, ворог може перерізати українські наземні лінії звʼязку до Вовчанська, тобі як інші по трасі Т2104 стали б вирішальними для оборони міста.

Окупанти частіше обстрілюють мости через прилеглі водойми, аби ізолювати українську оборону Вовчанська від інших районів. За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, Вовчанськ — став основним російським ударом на північному Харківському напрямку, ворог хоче обійти населений пункт з південного заходу й півдня. Він наголосив, що росіяни отримали "багато можливостей" через близькість Вовчанська до кордону з РФ, зокрема, противник може проводити операції обмеженими силами й засобами для досягнення конкретного результату, може забезпечити контроль та вогневу підтримку без переміщення артилерії, швидко доставляти пальне й зброю на передову.

Ситуація на Харківському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку оперативна обстановка складна та динамічно змінюється. Бої відбувалися на ділянках Пильна — Лук’янці, Пильна — Глибоке, Пильна — Олійникове, Муром — Бугруватка. Росіяни проводили штурми на ділянках Стрілеча — Глибоке, Олійникове — Глибоке, Олійникове — Лук’янці, Муром — Стариця, Плетенівка — Тихе.

Крім цього, велися бої за Вовчанськ. Окупанти задіяли значні сили для ведення наступу на населений пункт у складі до пʼяти батальйонів, також противник не рахується з втратами. За добу вбитими росіяни втратили на цьому напрямку понад 100 військових.

У Генштабі додали, що нині противник має тактичний успіх.

Нагадаємо, 12 травня голова Вовчанської міської військової адміністрації (МВА) Тамаз Гамбарашвілі повідомив, що ситуація у місті складна через постійні ворожі обстріли. Проте російські військові не зайшли в місто.

Того ж дня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти майже цілодобову обстрілюють прикордонні населені пункти. За його словами, "сіра зона" в регіоні розширюється, у Вовчанську були пошкоджені будинки, вбиті та поранені місцеві жителі.