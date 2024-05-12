Ситуація у Вовчанську: влада розповіла, чи зайшли ЗС РФ у місто

Постріли з автоматів і вибухи лунають на північному рубежі міста, яке розташоване за чотири кілометри від кордону з РФ. Третю добу Вовчанськ масовано обстрілюють з артилерії та РСЗВ.

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Влада Вовчанська спростовує прорив російських окупантів у місто. Ситуація складна через постійні обстріли, сказав 12 травня голова Вовчанської міської військової адміністрації (МВА) Тамаз Гамбарашвілі в коментарі "Суспільному".

Українські військові працюють на північному рубежі міста, тому звідти лунають постріли з автоматів і вибухи. Саме місто розташоване за чотири кілометри від кордону з Росією і постійно обстрілюється. Невеликі групи ЗС РФ намагалися зайти у Вовчанськ, але Сили оборони України зупинили їх.

"Тому складається така картинка. Поки що Вовчанськ є і буде Україною", — упевнений голова МВА.

Гамбарашвілі акцентував увагу на вкрай важкій ситуації в місті. Армія Росії третю добу масовано обстрілює населений пункт з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Крім цього, над містом літають FPV-дрони й дрони-камікадзе, що ускладнює процес евакуації цивільних.

За 11 травня, як вказує Гамбарашвілі, окупаційні війська завдали 30 авіаударів, зруйновано багато цивільної забудови.

Фокус раніше детально розбирався, чим загрожує просування російських військ на півночі Харківської області та яка ситуація біля Вовчанська. Армія РФ продовжує стягувати резерви на цей напрямок.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України знали про плани наступу російських військ. Українське командування фіксує великі втрати росіян.