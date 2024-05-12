Поставити ЗСУ на розтяжку. Чим загрожує наступ РФ на півночі Харківської області (карти)

Окупанти вже третій день намагаються наступати на півночі Харківської області. На думку аналітиків, їх мета — примусити ЗСУ перекинути резерви з Донецької області.

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Російська армія почала наступ на півночі Харківської області й уже змогла захопити шість сіл. Чим загрожує подальше просування окупантів, та яка ситуація біля Вовчанська, розбирався Фокус.

Вранці 10 травня російська армія розпочала обмежений наступ на півночі Харківської області. Станом на 12 травня, за даними DeepState, ворог окупував шість населених пунктів:

Стрілеча;

Пильна;

Красне;

Борисівка;

Огірцеве;

Плетенівка.

Загроза Вовчанську – куди просунулися ЗС РФ

Командир одного з підрозділів Денис Ярославський заявляє, що російські війська стягують резерви. Почалися бої на околицях Вовчанську.

"Почалися вуличні бої, місто оточують. Кажу це, бо ми можемо загинути і правду ніхто не почує. А навіщо тоді все?! Першої лінії фортифікацій і мін просто не було. Ворог вільно увійшов у сіру зону, по всій лінії кордону, яка в принципі не повинна була бути сірою! За 2 роки на українському кордоні повинні були стояти бетонні укріплення в мінус 3 поверхи! А не було навіть мін. Ми приходимо до думки, що це або шалене злодійство, або навмисний саботаж!" — заявляє військовий.

Ярославський про ситуацію у Вовчанську

Український поліцейський Вовчанського відділку поліції Олексій Харківський каже, що ситуація у Вовчанську погіршується. Російські війська бомбардують населений пункт.

"Ситуація у Вовчанську погіршилася. Місто майже зруйновано, людей майже не залишилося. Якщо є можливість, люди, виходьте на відомі місця і патрульні будуть вас евакуйовувати. Повідомляйте у 102", — повідомив правоохоронець у відео.

Разом з тим головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на півночі Харківської області є складною. Бої тривають на прикордонні з РФ.

"Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження", — повідомив Сирський.

В МВС України повідомили, що з Вовчанської, Циркунівської та Липецької територіальних громад евакуйовано 1067 людей. Евакуація триває під масованими обстрілами з боку РФ. У Вовчанську залишається до 500 людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Евакуація триває під обстрілами РФ Фото: МВС УКРАЇНИ

Чи знала українська розвідка про плани РФ

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що їм було відомо про плани російських військ. Все відбувається з графіком, про який проінформували всі необхідні інстанції.

"Зараз ворог зазнає великих втрат. Зрозуміло, що вся необхідна інформація оприлюднюється і Генштабом, зокрема", — заявив Юсов.

Також він додав, що через масштаби російського угруповання та їхніх втрат, було прийнято рішення відкрити ще один табір для військовополонених. Тому Юсов закликав росіян здаватися у полон. Такі випадки, за його словами, вже були. У боях в Харківській області також беруть участь спецпризначенці ГУР. Росіяни кинули в бій солдатів Московського та Ленінградського військових округів.

Аналітики про наступ ЗС РФ на півночі Харківської області

Військово-політичний оглядач "ІС" Олександр Коваленко зауважує, що єдиною метою окупантів є примус українських військових перетягнути резерви на Харківський напрямок, щоб відтягнути ресурси з інших напрямків. Для Харкова немає загрози ні в оточенні, ні в захоплені.

За дві доби російські війська зосередили свої атаки на Плетенівку та Огірцеве з подальшим виходом на Гатище, Стрілече, Пильне та Борисівку та Красне. Хоча ворог планував одразу взяти під контроль Вовчанськ й вийти на Липці. Фактично всі ці села, окрім Вовчанська, були в сірій зоні після деокупації у 2022 році через розташування фактично на кордоні з РФ.

Плани ЗС РФ на півночі Харківської області Фото: deepstatemap.live

Фортифікації чи створення позицій настільки близько до кордону з РФ було неможливо створити. Подальші дії ЗС РФ будуть зосереджені на:

спробі захопити Вовчанськ;

спробі вийти на Липці;

активізації по трасі Е-105, щоб спробувати дійти до Козачої Лопані.

Проте будь-які операції для ЗС РФ даються великою кровʼю, продовжує аналітик. Можливості окупантів обмежені навіть на початковому етапі операції.

В ISW вважають, що російський наступ на півночі Харківської області ставить на меті загрозу українським силам на Купʼянському напрямку. Вони також припускають, що РФ хоче змусити перекинути ЗСУ резерви з Донеччини на Харківщину, щоб створити умови для повної окупації Донецької області.

Україна наразі ослаблена через відсутність допомоги США і дефіцит людей в армії. Росія підготувалася до цього моменту, тому й атакують з нових напрямків. Вони мають кілька тижнів, допоки постачання зброї із США набере оберти.