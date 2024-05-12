Поставить ВСУ на растяжку. Чем грозит наступление РФ на севере Харьковской области (карты)

Оккупанты уже третий день пытаются наступать на севере Харьковской области. По мнению аналитиков, их цель — заставить ВСУ перебросить резервы из Донецкой области.

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Российская армия начала наступление на севере Харьковской области и уже смогла захватить шесть сел. Чем грозит дальнейшее продвижение оккупантов, и какова ситуация возле Волчанска, разбирался Фокус.

Утром 10 мая российская армия начала ограниченное наступление на севере Харьковской области. По состоянию на 12 мая, по данным DeepState, враг оккупировал шесть населенных пунктов:

Стрелечья;

Пыльная;

Красное;

Борисовка;

Огуречное;

Плетеневка.

Угроза Волчанску — куда продвинулись ВС РФ

Командир одного из подразделений Денис Ярославский заявляет, что российские войска стягивают резервы. Начались бои в окрестностях Волчанска.

"Начались уличные бои, город окружают. Говорю это, потому что мы можем погибнуть и правду никто не услышит. А зачем тогда все?! Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошел в серую зону, по всей линии границы, которая в принципе не должна была быть серой! За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мысли, что это либо безумное воровство, либо умышленный саботаж!" — заявляет военный.

Ярославский о ситуации в Волчанске

Украинский полицейский Волчанского отдела полиции Алексей Харьковский говорит, что ситуация в Волчанске ухудшается. Российские войска бомбардируют населенный пункт.

"Ситуация в Волчанске ухудшилась. Город почти разрушен, людей почти не осталось. Если есть возможность, люди, выходите на известные места и патрульные будут вас эвакуировать. Сообщайте в 102", — сообщил правоохранитель в видео.

Вместе с тем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на севере Харьковской области является сложной. Бои продолжаются на границе с РФ.

"Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции, наносят врагу поражения", — сообщил Сырский.

В МВД Украины сообщили, что из Волчанской, Циркуновской и Липецкой территориальных общин эвакуированы 1067 человек. Эвакуация продолжается под массированными обстрелами со стороны РФ. В Волчанске остается до 500 человек, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Эвакуация продолжается под обстрелами РФ Фото: МВС УКРАЇНИ

Знала ли украинская разведка о планах РФ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что им было известно о планах российских войск. Все происходит по графику, о котором проинформировали все необходимые инстанции.

"Сейчас враг несет большие потери. Понятно, что вся необходимая информация обнародуется и Генштабом, в частности", — заявил Юсов.

Также он добавил, что из-за масштабов российской группировки и их потерь, было принято решение открыть еще один лагерь для военнопленных. Поэтому Юсов призвал россиян сдаваться в плен. Такие случаи, по его словам, уже были. В боях в Харьковской области также участвуют спецназовцы ГУР. Россияне бросили в бой солдат Московского и Ленинградского военных округов.

Аналитики о наступлении ВС РФ на севере Харьковской области

Военно-политический обозреватель "ИС" Александр Коваленко отмечает, что единственной целью оккупантов является принуждение украинских военных перетянуть резервы на Харьковское направление, чтобы оттянуть ресурсы с других направлений. Для Харькова нет угрозы ни в окружении, ни в захвате.

За двое суток российские войска сосредоточили свои атаки на Плетеневку и Огирцево с последующим выходом на Гатище, Стрелечье, Пыльное и Борисовку и Красное. Хотя враг планировал сразу взять под контроль Волчанск и выйти на Липцы. Фактически все эти села, кроме Волчанска, были в серой зоне после деоккупации в 2022 году из-за расположения фактически на границе с РФ.

Планы ВС РФ на севере Харьковской области Фото: deepstatemap.live

Фортификации или создание позиций настолько близко к границе с РФ было невозможно создать. Дальнейшие действия ВС РФ будут сосредоточены на:

попытке захватить Волчанск;

попытке выйти на Липцы;

активизации по трассе Е-105, чтобы попытаться дойти до Казачьей Лопани.

Однако любые операции для ВС РФ даются большой кровью, продолжает аналитик. Возможности оккупантов ограничены даже на начальном этапе операции.

В ISW считают, что российское наступление на севере Харьковской области ставит целью угрозу украинским силам на Купянском направлении. Они также предполагают, что РФ хочет заставить перебросить ВСУ резервы из Донецкой области на Харьковщину, чтобы создать условия для полной оккупации Донецкой области.

Украина сейчас ослаблена из-за отсутствия помощи США и дефицита людей в армии. Россия подготовилась к этому моменту, поэтому и атакуют с новых направлений. У них есть несколько недель, пока поставки оружия из США наберет обороты.