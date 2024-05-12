"Сложная ситуация": Сырский рассказал о боях в Харьковской области

Бои на севере Харьковской области происходят в приграничной зоне. Оккупанты пытаются продвигаться вглубь украинской территории, но Силы обороны уничтожают врага.

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Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил о событиях на фронте и на севере Харьковской области в частности. Ситуация остается обостренной. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном телеграм-канале.

Бои происходят на всей линии соприкосновения. Российские войска пытаются и дальше продвигаться вглубь украинской территории. В Харьковской области продолжаются сложные бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ.

"Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции, наносят врагу поражения", — сообщил Сырский.

Также отмечается, что украинские защитники ведут жестокие оборонительные бои, чтобы нивелировать попытки ВС РФ прорвать оборону. Работает артиллерия, разведка и беспилотники. По словам Сырского украинские военные знают обо всех планах ВС РФ и гибко реагируют на все действия. Для усиления обороны принимаются все необходимые меры и оперативно принимаются решения, в том числе кадровые.

Сырский сообщил о боевых действиях и на других направлениях. На Краматорском направлении ВС РФ не только хотят захватить Часов Яр, но и продолжают наступать восточнее города. Происходят попытки восстановить утраченное положение в районе Клищеевки. Главнокомандующий подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию на фронте происходят ротации подразделений.

На Купянском, Северском, Лиманском и Покровском направлениях ситуация очень динамично меняется.

"В одних районах противник имеет частичный успех, в других — Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение", — сообщил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, OSINT-ер заметил модернизированные танки Т-62М в Харьковской области.

11 мая в ISW назвали цель оккупантов на севере Харьковской области. Они могут пытаться давить на Силы обороны в Купянске.